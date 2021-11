Sophia Loren baptise le MSC Virtuosa à Dubaï

Le Sultan Ahmed Bin Sulayem, président-directeur général de DP World (filiale de Dubai World, société de participation appartenant au gouvernement de Dubaï et troisième exploitant portuaire mondial) ne dissimule ni sa satisfaction, ni son optimisme.



« C’est pour nous une réelle fierté que d’accueillir la cérémonie de baptême. Nos installations de pointe nous ont permis de recevoir plusieurs récompenses dont le prix du port de croisières leader au Moyen Orient… Nous attendons 126 escales et plus de 500 000 croisiéristes pour la saison 2021/22 ».



Le directeur Général du département dédié au tourisme de Dubaï, son excellence Helal Saeed Almarri, abonde dans le même sens : « Dubaï continue de se développer pour devenir capitale des croisières au Moyen-Orient.



Cette cérémonie officialise le lancement de la nouvelle saison qui continue sur une pente ascendante durant cette année remarquable, marquée par l’Expo 2020 et le jubilé d’or ».



Les discours prononcés, l’icône italo-hollywoodienne Sophia Loren entre en scène pour, symboliquement, couper le ruban inaugural qui donne le signal pour casser la bouteille de champagne sur la coque.



Mondialement connu, le chanteur Rag’n Bone Man enchaine avec ses titres les plus connus. En guise de bouquet final, un exceptionnel feu d’artifice était alors tiré avec le Virtuosa en toile de fond.



Ce village flottant de quelque 8 000 âmes (comme aime le définir Patrick Pourbaix, le directeur général de MSC France, Belgique et Luxembourg) a levé l’ancre, parti à la découverte des plus belles destinations du Golfe.