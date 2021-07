Sortie de crise : quelles perspectives pour le secteur aérien en Bourse ?

En revanche, pour que l’ensemble du secteur rebondisse, la progression de la vaccination seule ne sera pas suffisante. Le soutien économique s’avère indispensable. Dès le printemps 2020, Paris et La Haye se sont mobilisés afin de maintenir la tête d’Air France-KLM hors de l’eau en prévoyant un plan de plus de 10 milliards d’euros sous forme de prêts directs d’actionnaires et de prêts bancaires garantis.



L’État français ne s’en est pas arrêté là : il est allé encore plus loin en décidant de devenir l’actionnaire de référence à hauteur de 590 millions d’euros, soit 28,6% du capital. Ce fort soutien affiché aux compagnies aériennes n’est pas que français. Nos voisins d’Outre-Rhin ont également lancé des pistes de réflexion pour soutenir leur fleuron local. En effet, l'Etat allemand a envisagé ce mois-ci de participer à une éventuelle augmentation de capital de Lufthansa.



Ces actions suffisent à montrer que le secteur aérien est un des plus stratégiques dans l’économie et des milliers d’emplois directs et indirects dépendent de cet écosystème. Les états le savent, et la crise sanitaire a accentué une prise de conscience pour sauvegarder cette industrie. À l’heure de la relance économique, il est donc vital que le secteur aérien survive et devienne le symbole d’une économie post-crise, saine.



La capacité des constructeurs et compagnies aériennes à faire preuve de résilience au cours des prochaines années sera donc importante. Tout comme celle de s'adapter aux enjeux environnementaux car le chemin vers la neutralité carbone en 2050, objectif conforme aux ambitions des Etats-membres de l'Union européenne, s’avère long et sinueux.



Comme l’a indiqué le directeur général d’Air France, Ben Smith, l’absence d’installations pour une production à grande échelle de SAF (sustainable aviation fuel) fait que les biocarburants sont cinq fois plus chers que le kérosène aujourd’hui. L’utilisation durable des biocarburants à grande échelle s’avère donc être un immense défi pour le moment.



Un défi qu’il faudra relever rapidement pour répondre aux attentes des passagers. Des mouvements citoyens comme le flygskam ( « la honte de prendre l'avion » en suédois ), qui consiste à refuser de prendre l'avion et à privilégier le train, se développent aux quatre coins du globe.



La multiplication des réunions à distance en raison de la pandémie, a réveillé les consciences sur le caractère superflue de certaines réunions physiques et sur l’impact environnemental de l’avion en tant que mode de transport. Se réinventer pour retrouver ses niveaux d’antan en bourse et séduire à nouveau les investisseurs particuliers, tel est le challenge du secteur aérien dans les prochaines années.