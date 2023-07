SpeedMedia : la construction dynamique de packages

Le secteur du tourisme et du Tour-Operating est en constante évolution, cherchant toujours à offrir de nouvelles expériences. La tendance en cours ces toutes dernières années est la "construction dynamique de packages" - plus communément connue dans le secteur par le "FLEX" - et elle est en train de transformer l'industrie du tourisme en offrant des possibilités infinies pour les voyageurs avides de solutions multiples et par là même de personnalisation.

Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 10 Juillet 2023

L’avantage du dynamique



L'un des principaux avantages de la construction dynamique de packages est bien entendu sa flexibilité. Lors d'une réservation, les voyageurs peuvent adapter le prix du package et leur itinéraire en temps réel. Par exemple, si un voyageur dispose d'une carte de fidélité sur une compagnie aérienne ou bien préfère un vol plus tôt ou (surtout) un vol direct plutôt qu'avec escale, la construction dynamique de packages permet une adaptation facile et rapide, sans les contraintes habituelles des forfaits de voyage préétablis.

La construction dynamique de packages va bien au-delà des forfaits de voyage traditionnels, qui étaient souvent limités et standardisés. Il permet aux TO de proposer une multitude de vols - voire de trains - sur leurs produits initialement construits avec un seul transporteur et aux voyageurs de créer des expériences sur mesure en sélectionnant eux-mêmes voire en combinant divers éléments de transport selon leurs préférences personnelles et leurs besoins spécifiques (coût, horaires, aéroports, etc.). Pour les TO, la construction dynamique de packages permet d'élargir totalement le périmètre des offres avec une conception intuitive et un système de réservation automatisé. Le système ne remplace pas forcément les engagements ou contingents ou charters, mais apporte encore plus de souplesse de façon dynamique ! L'expérience digitale des clients s'en trouve fortement améliorée.

Une offre fonctionnelle chez SpeedMedia



Un flux MCTO est également proposé afin de remonter les infos du dossier vendu directement dans le système interne du Producteur.



La construction dynamique de packages est en train de révolutionner le secteur du tourisme en offrant aux Producteurs ainsi qu'aux Voyageurs une plus grande liberté, une personnalisation accrue et des expériences uniques. Les agences et TO qui adoptent cette approche novatrice sont en mesure de répondre aux attentes changeantes des voyageurs d'aujourd'hui et de rester compétitives sur un marché en constante évolution.

Cet outil qui est appelé OPEN PACKAGE chez SpeedMedia est construit sur la base de sa plateforme SpeedResa. L'Open Package récupère les prestations terrestres depuis le back-office du TO (ou bien sont saisies directement au sein de l'outil), collecte automatiquement les offres Transport via la plateforme Resaneo, pour enfin les combiner et centraliser très facilement les prix des différentes prestations ainsi que leurs règles tarifaires. Les combinaisons peuvent alors être vastes pour la construction de vos packages. Un flux MCTO est également proposé afin de remonter les infos du dossier vendu directement dans le système interne du Producteur. La construction dynamique de packages est en train de révolutionner le secteur du tourisme en offrant aux Producteurs ainsi qu'aux Voyageurs une plus grande liberté, une personnalisation accrue et des expériences uniques. Les agences et TO qui adoptent cette approche novatrice sont en mesure de répondre aux attentes changeantes des voyageurs d'aujourd'hui et de rester compétitives sur un marché en constante évolution.

