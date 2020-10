Start-up : de Sejourning à MisterB&B... l'histoire d'un pivot

Et un jour, AirBnb arrive sur le marché français. A l’époque, ils avaient déjà levé 114 millions de dollars en 2011 et 200 millions de dollars en 2012. Sejourning de son côté n’avait levé que 300.000 euros. Soit presque 1.000 fois moins.



Le premier réflexe des fondateurs est d’aller voir l’équipe d’AirBnb pour discuter avec eux mais ces derniers n’ont pas d’intérêt pour cette petite startup française. Le constat n’est pas facile, comment vivre/survivre en face d’un nouveau mastodonte du tourisme dans la ville la plus visitée du monde, dans le pays le plus visité du monde ?



Nous nous mettons alors autour de la table avec les fondateurs et décidons de renforcer très significativement la communication. Pour cela, nous voyons le groupe TF1 et leur proposons de faire une opération de Media For Equity.



En gros, en échange de parts du capital, TF1 passe une publicité de Sejourning trois fois par jour. Cela fonctionne bien car au premier passage en prime time, le serveur de Sejourning saute à cause du nombre élevé de visiteurs. Malheureusement, cela ne suffit pas et AirBnb continue à prendre beaucoup de parts du marché.