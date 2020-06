Stéphanie Cordier (ex-XL Airways) lance ses podcasts dédiés aux voyages en famille

"Nous parlons destinations, coups de coeurs, activités à faire avec les enfants, bons plans et meilleurs ratés. Un vrai concentré d’informations et d’inspiration"

Stéphanie Cordier, ex-responsable marketing et communication de XL Airways a lancé en 2017 un blog baptisé Famille & Voyages.Depuis le format a évolué et en plus de ses posts, Stéphanie propose une série de podcast sur les voyages en famille composé exclusivement de conversations.Chaque semaine, un(e) invité(e) partage un de ses carnets de voyage en famille.explique Stéphanie Cordier.D'ores et déjà 8 épisodes dédiés au voyages long-courriers et aux voyages en France sont à retrouver en ligneà l'adresse : www.familleetvoyages.com.