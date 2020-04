Subocea : pour toute réservation les clients pourront annuler sans frais et être remboursés jusqu'au 31 mai 2021

Subocea, tour-opérateur marseillais spécialiste des voyages plongée (plus de 200 séjours et croisières, 40 destinations) a dû comme ses confrères rapatrier ses clients suite à la fermeture des frontières.



« Nous avions une cinquantaine de personnes aux quatre coins du monde : au Cap Vert, en République Dominicaine, en Égypte, au Mexique, en Afrique du Sud, en Tanzanie ou encore en Philippines. Nos équipes ont tout mis en oeuvre pour que tous puissent embarquer sur des vols et rentrer chez eux, même si cela a souvent été compliqué, voire rocambolesque ! », reconnaît Natacha Desfeux, Directrice TO Plongée.



L’heure est désormais tournée vers l’avenir et s'occupe désormais du report des voyages qui étaient prévus sur les mois de mars et d’avril (dans le respect des directives gouvernementales qui prévoient un délai de 18 mois).



« Nous avons la chance d’être un groupe solide grâce à nos actionnaires du fond d'investissement Genairgy dédié aux entreprises de loisirs. De plus, les sommes versées par nos clients sont assurées par la garantie des fonds de GROUPAMA dont nous sommes adhérents. »