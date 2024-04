Sunweb : Mieke De Schepper nommée au poste de CEO

La nomination de Mieke représente une étape significative dans la stratégie de développement du groupe Sunweb. L’arrivée d’une leader aussi expérimentée dans le domaine du voyage digital, renforce les ambitions du groupe et donne l’impulsion pour une nouvelle phase passionnante. Je souhaite la bienvenue à Mieke dans ses nouvelles fonctions et suis impatient de voir sa vision pour l'avenir.

Le groupe Sunweb joue un rôle important au sein du marché européen du tourisme. Il est suffisamment bien ancré pour renforcer sa position sur le marché grâce à son esprit entrepreneurial

Je suis ravie de rejoindre le groupe Sunweb à un moment aussi important. Les consommateurs sont à la recherche de vacances inoubliables, qu’ils prévoient en toute confiance, en disposant d’une large gamme de choix de séjours, le tout à un prix abordable. Le modèle économique du groupe Sunweb, qui ne comporte que peu d'actifs, permet une grande souplesse et la mise en place de relations professionnelles de confiance avec son solide réseau de partenaires. En conséquence, nous pouvons nous adapter rapidement et efficacement aux besoins changeants des clients, ce qui nous confère un avantage concurrentiel clé en Europe

Auparavantet toujours auaux Pays-Bas, Mieke De Schepper a occupé des postes de direction dans diverses entreprises technologiques, avec une expertise en stratégie, produit, marketing et ventes.Son expérience dans l'industrie du voyage, acquise auprès detels qu' Expedia et Amadeus, où elle a occupé des postes nationaux et internationaux, enrichit ses compétences., Mieke De Schepper a vécu et travaillé à l'étranger pendant 20 ans avant de revenir aux Pays-Bas, où elle a passé une grande partie de sa vie.La nomination de Mieke De Schepper s'inscrit dans la, qui vise à innover dans le domaine des vacances en offrant des séjours personnalisés à travers une. En mettant l'accent sur la liberté, la flexibilité et la tranquillité d'esprit pour ses clients, Sunweb Group aspire à se positionner comme leader européen des vacances en ligne., président du Conseil d’Administration, déclare : “", explique. Elle travaillera aux côtés de l’équipe de management actuellement en place, pour mener à bien la stratégie du groupe Sunweb pour 2024, et au-delà.