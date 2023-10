Superhead, la plateforme premium de réservation à la montagne

En tant qu', l'entreprise s'engage à accompagner la transition de modèle économique et environnemental des acteurs du tourisme en montagne. La start-up basée en Haute-Savoie souhaite développer des partenariats avec les professionnels du secteur pourSuperhead estdepuis sa création et est membre d' Outdoor Sport Valley , le pôle d'industries des sports et loisirs montagne en Haute Savoie. La plateforme est déjà présente dans, dont Val d'Isère, Tignes, les Arcs, la Plagne, et la Rosière, et prévoit d'ouvrirLa plateforme se positionne comme un. Grâce à sa plateforme de réservation et à son moteur de recommandation, elle simplifie l'expérience de réservation pour les voyageurs et soutient la transition digitale et environnementale des acteurs locaux.