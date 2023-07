T’as-tu vu notre automne ?

« Tire-toi une bûche »

Tire-toi une bûche

Après le succès de la 1e saison, ce podcast revient avec toujours plus d’expériences de voyage qu’on peut vivre au Canada.est tiré de l’expression québécoise qui signifie « Prends-toi une chaise et rejoins-nous, on va bavarder ! ». C’est LE podcast sur le Canada, d’une côte à l’autre, qui vous parle de tous les thèmes qui vous intriguent ou vous fascinent.vous parle à cœur ouvert et avec humour pendant 20 minutes. On s’imprègne du pays avec des invités, des anecdotes, des quizz… Aux manettes ? Une Française et une Canadienne : Cyrielle Bon, directrice générale et Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour Destination Canada , l’office de tourisme du Canada en France.Attention, cette immersion pour bien s’imprégner du pays pourrait bien vous donner une furieuse envie de voyager au Canada !