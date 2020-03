TUI France emmène 9 agents de voyages en Irlande

Du 27 février au 1er mars 2020, TUI France, Aer Lingus et l’Office du Tourisme d'Irlande, ont emmené 9 agents de voyages se mettre au vert lors d’un éductour en Irlande.



Au programme : la Chaussée des Géants ; le parc national des Monts Wicklow ; Belfast et le musée du Titanic ; Dublin, où les voyageurs experts ont sonné les cloches de la cathédrale Christ Church, visité une toute nouvelle distillerie de whiskey, avant de tenter l’expérience des paris aux courses de lévriers.



Ils ont aussi revécu les scènes cultes de la série à succès Game of Thrones, sous les arbres de Dark Hedges et dans le petit port de pêche Ballintoy.