TUI France : la Direccte a homologué le PSE

Lazare Razkallah secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) a accueilli la nouvelle avec amertume "Nous sommes déçus même si nous nous y attendions. Le problème de la Direccte c'est qu'elle est aux ordres du ministère du travail.



Elle travaille pour les entreprises et non pour les salariés. Et puis je m'interroge, n'y a t-il pas une entente ? TUI Group renfloue Corsair de 126M€ et en contrepartie la Direccte homologue le plan ? Tout ceci me laisse songeur"



En attendant le secrétaire du CSE ne compte pas baisser les bras. "Le combat continue " lance t-il.



Le CSE accompagné par un avocat prévoit de lancer une action en référé "pour suspendre le PSE avant Noël".



"Notre dossier sera bien ficelé. Nous avons des choses à faire valoir : sur la gestion de la cession et de la fermeture des agences, sur les congés de reclassement 11 mois pour les plus de 50 ans, et 8 mois pour les moins de 50 ans... tout ceci n'est pas mis en adéquation avec les moyens du groupe TUI" précise Lazare Razkallah.