TUI France lance sa première brochure Hiver 2020 / 2021

En résumé, cette nouvelle brochure propose 41 offres de voyages à la neige dont 7 nouveautés sur 10 destinations avec :



- 14 clubs de vacances en France, dans les plus belles stations des Alpes et des Pyrénées



- 10 circuits accompagnés en Scandinavie, Islande, États-Unis et au Groenland, la nouvelle destination de cette production.



- 9 séjours multi-activités en Laponie finlandaise et au Canada



- 6 autotours en Islande, au Canada et aux États-Unis



- 2 réveillons en Russie et en Laponie



L’autre nouveauté de cette collection, c’est le passage en un clin d’oeil des montagnes aux plages en plein hiver avec la formule « Neige et Cocotiers », un combiné Club Lookéa Auberge du Lac Morency au Canada + Club Lookéa Carayou en Martinique ou Club Lookéa Riviera Maya au Mexique par exemple.