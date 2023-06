Appli mobile TourMaG



TUI France renforce l’expertise des agents de voyages en créant un nouveau service formation et support des ventes

En janvier 2023, TUI France a décidé de créer un service formation et support des ventes pour accompagner au plus près les agents de voyages dans l’évolution de leur expertise et pour les jeunes recrues, leur faire acquérir rapidement une expertise poussée des produits TUI France (Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières).

Rédigé par TUI France le Mercredi 28 Juin 2023

Romain Rortais, directeur du service formation et support des ventes de TUI France souligne : « La création de ce service a été une évidence pour TUI France d’autant plus 20% des agents de voyages ont moins de 2 ans d’expérience dans tout notre réseau d’agences de voyages, un constat qui n’est pas propre au réseau TUI France. Ainsi, au quotidien, mes équipes et moi travaillons afin de renforcer l’expertise des agents de voyages déjà expert ou tout nouveau dans le secteur, en dynamisant la formation sur les produits TUI et surtout en variant les supports de formation afin qu’ils soient ludiques, instructifs et incite au voyage ».

Ainsi, depuis janvier 2023, le service imagine et développe des actions pour dynamiser les connaissances des vendeurs en agences de voyages. Un programme de webinaires a été pensé et imaginé pour accompagner les différents projets de TUI France : comme ces destinations phares côté Nouvelles Frontières avec les USA ou le Canada lors de la sortie de la brochure dédiée ou encore des webinaires spécifiques sur l’offre de la TUI Sélection, l’offre de séjours complémentaires des Clubs Marmara et des Clubs Lookéa de TUI France. Ce vaste programme conçu par le service formation permettait de mettre en relation les agents de voyages avec les experts destinations qu’ils soient en France mais aussi directement à destination. Le succès a été au rendez-vous puisque TUI France enregistre plus de 7 000 connexions sur ce programme. En moyenne, 400 vendeurs se connectent sur chacune des sessions ou en replay.

Dans le top 3 des webinaires les plus plébiscités :

1. Sri Lanka

2. Nouveautés Clubs Lookéa et Clubs Marmara 2023

3. Vietnam



Aller à la rencontre de ses partenaires agents de voyages est évidemment primordial pour le nouveau service. Pour cela, des événements sont aussi organisés en présentiels pour favoriser les rencontres entre agents de voyages et experts produits. Par exemple, plus de 250 agents de voyages du réseau tiers et mandataires ont eu le plaisir d’apprendre à cuisiner aux côtés de chefs tout en découvrant les délices de la production TUI France. Ce roadshow « sur la route des saveurs » a été organisé dans 12 villes en France du 14 mars au 6 avril 2023. Cette thématique culinaire est un joli clin d’œil aux Clubs Marma’Délices, aux tables coup de cœur des Clubs Lookéa récompensés pour la qualité de leur cuisine et à l’attention apportée à la découverte culinaire lors des circuits Nouvelles Frontières.

Ces ateliers ont commencé par 30 minutes de présentation de la production TUI France puis 1h30 de cours de cuisine et de dégustation. Les thèmes des ateliers culinaires, en lien avec les destinations phares de TUI France (Espagne, Grèce, Italie, Canada, Etats-Unis), étaient différents en fonction des villes du roadshow.

Les participants étaient séduits comme Stéphanie Belbes, attachée clientèle voyages et sports qui a participé au roadshow TUI France le 14 mars à Toulouse :

« Toutes mes félicitations car cette soirée était vraiment extra ! Ce nouveau concept est vraiment top et j’ai passé un très agréable moment. Le fait d’associer une activité à une soirée commerciale est une excellente idée. Cet atelier culinaire, basé sur la découverte gastronomique était une nouvelle découverte pour moi. J’ai vraiment apprécié. Le lieu sélectionné, la présentation TUI en amont, le chef, le choix du menu à préparer, la thématique choisie « la Grèce » avec les plats associés à réaliser, la dégustation des vins à chaque plat, franchement superbe cocktail ! La garantie d’une belle soirée réussie ».



Faire vivre l’expérience client TUI France, c’est aussi une des ambitions de ce service pour développer les connaissances des vendeurs. Ainsi, un programme de challenge de ventes associé à des modules de formation a également été mis en place et a permis à 10 agents de voyages de remporter leurs vacances au sein des destinations proposées par le tour opérateur comme le Vietnam, les USA, le Canada, le Sri Lanka, les Caraïbes…



Enfin, spécifiquement pour le réseau mandataire TUI, le service a conçu la première force de ventes du réseau pour renforcer l’expertise destination mais aussi créer les conditions idéales pour connecter les vendeurs du réseau entre eux et ainsi améliorer sur le long terme le partage d’expériences et de connaissances.



Dans les mois à venir, le service formation et support des ventes réserve de nombreuses nouveautés aux agents de voyages avec notamment le déploiement massif de documents d’aide à la vente conçu pour les professionnels du tourisme pour renforcer l’expertise des Club Marmara et des Club Lookéa et aussi des nouveaux formats de rendez-vous présentiels en régions pour être au plus près des agents de voyages.

