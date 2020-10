TUI Group obtient 1,2 milliard d'euros supplémentaires de l'Allemagne

Avec ce 2e paquet de stabilisation, TUI disposera " de ressources financières de l'ordre de 2 milliards d'euros ", précise le Groupe, qui doit assurer " une liquidité suffisante pour couvrir les fluctuations saisonnières de l'hiver 20/21 " et renforcer " la position du Groupe dans l'environnement de marché volatil actuel ".



" Nous devons traverser cette période sans chiffre d'affaires significatif et en même temps accélérer la restructuration pour la période post-COVID-19 , a ajouté Fritz Joussen, le PDG du groupe.



TUI deviendra plus numérique et plus efficace. En outre, nous voulons continuer à établir des normes pour plus de durabilité dans le tourisme à l'avenir, même si l'objectif actuel doit être de surmonter la crise."



Mercredi 30 septembre, devant le club des journalistes économiques de Francfort, Fritz Joussen a également annoncé une réduction de "son offre de séjours l'an prochain tout en visant le retour à la rentabilité , selon l'AFP.



Une baisse des capacités sur les hôtels et les bateaux de croisière d'environ 80%.



" Le groupe compte économiser 300 millions d'euros par an à compter de 2022, en supprimant d'ici là environ 8 000 emplois dans le monde.



Il va aussi se délester de 20% de sa flotte d'avions, qui compte encore 150 appareils. Sa compagnie aérienne allemande, Tuifly, va notamment passer de 39 à 17 avions ", relate l'AFP.