TUI réunit plus d’une 100e d’agents de voyages et partenaires à Lille

L’aéroport de Lille est une plateforme stratégique pour TUI France et constitue l’aéroport N°1 en région. TUI France est le tour-opérateur qui propose l’offre de vacances la plus large aux Lillois avec 25 destinations au total cet été.Cet été, 41 clubs (21 Club Marmara et 20 Club Lookéa) sont proposés aux habitants des Hauts-de-France dont 6 nouveautés clubs :- 5 Clubs Marmara ( Club Marmara Palas Pineda (Barcelone), Club Marmara Athina Palace (Crète), Club Marmara Les Magnolias (Bulgarie) et Club Marmara Kalamata beach (Grèce continentale – Péloponnèse)- 1 nouveauté Club Lookéa Olympian Village (Grèce continentale – Péloponnèse)- 200 voyages pour s’évader en circuits et road trips Nouvelles Frontières depuis l’aéroport de Lille