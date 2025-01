Tahiti Travel Services – 2025 : Une année pour redécouvrir la Polynésie avec des expériences uniques et des offres exclusives

Tahiti Travel Services ne se contente pas de proposer un séjour classique, mais invite vos clients à vivre la Polynésie sous un angle inédit. Plusieurs expériences exclusives sont mises en avant cette année, parmi lesquelles :



● Cours de cuisine polynésienne à Moorea : une immersion dans la culture polynésienne à travers une cérémonie traditionnelle inoubliable.

● Plongée et choix de la perle noire à Bora Bora : une expérience luxe pour découvrir l’une des merveilles les plus prisées du Pacifique.

● Tour en 4x4 à Huahine : une exploration des secrets de l’île à travers ses paysages époustouflants et un partage authentique de l’art de vivre polynésien.

● Food Tour à Papeete : une découverte gastronomique des produits locaux, au cœur du marché de Papeete, véritable lieu de vie de la capitale.

● Randonnée dans les vallées de Tahiti : à la découverte des plantes endémiques et des richesses naturelles de l’île.

● Randonnée avec un personnage incroyable à Moorea : une expérience humaine qui enrichit l’expérience de voyage par le biais de rencontres et d’échanges.