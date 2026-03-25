Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Takumians, la "petite soeur de "Serandipians, prospère à son tour - Quentin Desurmont ©Traveller Made
Le réseau d'agences de voyages Serandipians, a désormais une "petite sœur" : Takumians, qui prospère à son tour.
Ces deux réseaux ont été lancés par la même maison mère, Traveller Made, que préside Quentin Desurmont. Et tous deux regroupent des agences de voyages, des DMC, des destinations et des hébergements.
Convaincu que "small is beautiful", Quentin Desurmont avait promis, lors du lancement de Serandipians, en 2013, "de ne pas dépasser les 600 agences de voyages membres".
A priori, intégrer cette communauté n'était pas donné à n'importe qui. L'agence de voyages candidate devait non seulement être positionnée sur le créneau de l'ultra-luxe, mais elle devait aussi être cooptée et remplir des critères très précis. N'empêche, dès 2021, le nombre maximum fixé par Quentin Desurmont était presque atteint.
Aujourd'hui, Serandipians regroupe plus de 570 agences de voyages. Elles sont installées dans 80 pays, mais en nombre presque égal entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. "Il reste quelques places disponibles pour des agences basées en Amérique du Nord et dans des pays où ne sommes pas encore implantés", précise le président de Traveller Made.
En même temps que le nombre d'agences, Quentin Desurmont entendait limiter le nombre d'hôtels partenaires - ils sont actuellement autour de 1 000 et sont pour la plupart de petits hôtels indépendants - soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins de luxe des voyageurs.
Ceci afin de ne pas entraîner un réduction de leur chiffre d'affaires généré grâce à leur partenariat avec Serandipians.
Ces deux réseaux ont été lancés par la même maison mère, Traveller Made, que préside Quentin Desurmont. Et tous deux regroupent des agences de voyages, des DMC, des destinations et des hébergements.
Convaincu que "small is beautiful", Quentin Desurmont avait promis, lors du lancement de Serandipians, en 2013, "de ne pas dépasser les 600 agences de voyages membres".
A priori, intégrer cette communauté n'était pas donné à n'importe qui. L'agence de voyages candidate devait non seulement être positionnée sur le créneau de l'ultra-luxe, mais elle devait aussi être cooptée et remplir des critères très précis. N'empêche, dès 2021, le nombre maximum fixé par Quentin Desurmont était presque atteint.
Aujourd'hui, Serandipians regroupe plus de 570 agences de voyages. Elles sont installées dans 80 pays, mais en nombre presque égal entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. "Il reste quelques places disponibles pour des agences basées en Amérique du Nord et dans des pays où ne sommes pas encore implantés", précise le président de Traveller Made.
En même temps que le nombre d'agences, Quentin Desurmont entendait limiter le nombre d'hôtels partenaires - ils sont actuellement autour de 1 000 et sont pour la plupart de petits hôtels indépendants - soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins de luxe des voyageurs.
Ceci afin de ne pas entraîner un réduction de leur chiffre d'affaires généré grâce à leur partenariat avec Serandipians.
Serandipians, un storytelling fructueux
Créé à l'origine sous le nom de Traveller Made, ce premier réseau de "Travel designers" voulu par Quentin Desurmont a rapidement changé de nom pour adopter celui de Serandipians, plus émotionnel, mieux adapté à un storytelling suggestif.
Serandipians découle en effet du mot Serandip, le nom perse de Ceylan, dont découle également le titre d'un conte traditionnel persan, "Les trois Princes de Serendip".
Publié pour la première fois en 1557, ce conte rapporte l'histoire de trois princes qui, partis en voyage loin de leur royaume, utilisent des indices ténus pour résoudre des énigmes.
Après avoir inspiré le "Zadig" de Voltaire, ce conte aurait inspiré le philosophe anglais Horace Walpole, qui inventa le terme de « sérendipité » pour désigner les découvertes inattendues qui s'avèrent ensuite fructueuses.
Le nom Serandipians fait donc référence à la conviction que le hasard fait bien les choses. Les "Travel designers" sont invités à "adopter ce concept pour créer les moments fortuits, les aventures exclusives dont rêvent désormais les clients à fort pouvoir d'achat".
En effet, insiste Quentin Desurmont, "si les agences se bornaient à réserver des avions et des hôtels -ce que tout un chacun peut faire désormais-, les agences n'aideraient pas vraiment leurs clients".
A lire aussi : Serandipians : qui est ce réseau qui challenge Virtuoso ?
Chez Serandipians, le client est en effet au centre de tout, pas le produit. Pour trouver les bonnes solutions, pour partager les recettes secrètes de l'industrie du voyage de grand luxe, être en réseau est donc très important.
Serandipians découle en effet du mot Serandip, le nom perse de Ceylan, dont découle également le titre d'un conte traditionnel persan, "Les trois Princes de Serendip".
Publié pour la première fois en 1557, ce conte rapporte l'histoire de trois princes qui, partis en voyage loin de leur royaume, utilisent des indices ténus pour résoudre des énigmes.
Après avoir inspiré le "Zadig" de Voltaire, ce conte aurait inspiré le philosophe anglais Horace Walpole, qui inventa le terme de « sérendipité » pour désigner les découvertes inattendues qui s'avèrent ensuite fructueuses.
Le nom Serandipians fait donc référence à la conviction que le hasard fait bien les choses. Les "Travel designers" sont invités à "adopter ce concept pour créer les moments fortuits, les aventures exclusives dont rêvent désormais les clients à fort pouvoir d'achat".
En effet, insiste Quentin Desurmont, "si les agences se bornaient à réserver des avions et des hôtels -ce que tout un chacun peut faire désormais-, les agences n'aideraient pas vraiment leurs clients".
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Chez Serandipians, le client est en effet au centre de tout, pas le produit. Pour trouver les bonnes solutions, pour partager les recettes secrètes de l'industrie du voyage de grand luxe, être en réseau est donc très important.
Un réseau de "maîtres artisans"
Quand Traveller Made a entrepris de créer Takumians pour accueillir de nouveaux membres, il n'a pas été question d'utiliser le même concept ni le même storytelling.
Cap donc sur un autre récit. Le nom de Takumians, lui, fait écho au terme japonais "takumi", qui désigne un maître artisan dans son domaine.
"Nous sommes vraiment positionnés sur le sur-mesure. Nous cherchons à satisfaire les envies de nos clients. Nous nous efforçons de leur faire vivre des moments exceptionnels dont ils se souviendront toute leur vie", insiste Quentin Desurmont.
Au vrai, les membres de Takumians ne sont guère différents de ceux de Serandipians, "Simplement, précise Quentin Desurmont, ils sont arrivés plus tard et n'appartiennent pas au même réseau".
Actuellement, Takumians compte déjà parmi ses membres 180 agences et quelque 200 hôtels. Implanté d'abord en Europe, ce réseau s'étend progressivement en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.
Cap donc sur un autre récit. Le nom de Takumians, lui, fait écho au terme japonais "takumi", qui désigne un maître artisan dans son domaine.
"Nous sommes vraiment positionnés sur le sur-mesure. Nous cherchons à satisfaire les envies de nos clients. Nous nous efforçons de leur faire vivre des moments exceptionnels dont ils se souviendront toute leur vie", insiste Quentin Desurmont.
Au vrai, les membres de Takumians ne sont guère différents de ceux de Serandipians, "Simplement, précise Quentin Desurmont, ils sont arrivés plus tard et n'appartiennent pas au même réseau".
Actuellement, Takumians compte déjà parmi ses membres 180 agences et quelque 200 hôtels. Implanté d'abord en Europe, ce réseau s'étend progressivement en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.
"Inciter les jeunes à se diriger vers l'hôtellerie de luxe"
Logiquement, les hôtels partenaires de Takumians se trouvent, tout particulièrement en Europe qui est, rappelle Quentin Desurmont, "la première destination au monde pour le tourisme de luxe". Viennent ensuite l'Asie (dans une proportion égale, si l'on inclut le Moyen-Orient et l'Australie). Et, un peu en retrait, l'Amérique.
"Avec nos hôtels, nous sommes donc assez représentatifs (de l'industrie du tourisme ndlr)", assure le président de Traveller Made.
Dans la foulée, il assure : "les Asiatiques ont un sens de l'hospitalité extraordinaire ; l'Amérique du nord commence à rattraper le léger déficit de qualité qu'elle avait jusqu'ici ; l'Europe dispose d'écoles hôtelières extraordinaires.
Malheureusement, tous leurs diplômés ne vont pas travailler dans l'hôtellerie, peut-être par crainte de devoir travailler trop. Il y a pourtant des carrières fabuleuses à faire dans l'hôtellerie de luxe. Il faut inciter les jeunes à aller y travailler".
Takumians - comme Serandipians - propose à ses membres (agences, réceptifs, brokers de villas et hôtels) des opportunités de réseautage, des Fam trips, des événements comme le Salon The Essence of Luxury Travel Show, des analyses des marchés et des formations.
Quentin Desurmont s'emploie aussi à faire évoluer les idées en invitant des conférenciers lors des Luxury Travel Show qu'il organise.
"Avec nos hôtels, nous sommes donc assez représentatifs (de l'industrie du tourisme ndlr)", assure le président de Traveller Made.
Dans la foulée, il assure : "les Asiatiques ont un sens de l'hospitalité extraordinaire ; l'Amérique du nord commence à rattraper le léger déficit de qualité qu'elle avait jusqu'ici ; l'Europe dispose d'écoles hôtelières extraordinaires.
Malheureusement, tous leurs diplômés ne vont pas travailler dans l'hôtellerie, peut-être par crainte de devoir travailler trop. Il y a pourtant des carrières fabuleuses à faire dans l'hôtellerie de luxe. Il faut inciter les jeunes à aller y travailler".
Takumians - comme Serandipians - propose à ses membres (agences, réceptifs, brokers de villas et hôtels) des opportunités de réseautage, des Fam trips, des événements comme le Salon The Essence of Luxury Travel Show, des analyses des marchés et des formations.
Quentin Desurmont s'emploie aussi à faire évoluer les idées en invitant des conférenciers lors des Luxury Travel Show qu'il organise.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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