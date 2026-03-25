Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

"Travel designers"

"Les trois Princes de Serendip"

"Zadig"

« sérendipité »

"Travel designers

"adopter ce concept pour créer les moments fortuits, les aventures exclusives dont rêvent désormais les clients à fort pouvoir d'achat"

"si les agences se bornaient à réserver des avions et des hôtels -ce que tout un chacun peut faire désormais-, les agences n'aideraient pas vraiment leurs clients".

Créé à l'origine sous le nom de Traveller Made, ce premier réseau devoulu par Quentin Desurmont a rapidement changé de nom pour adopter celui de Serandipians, plus émotionnel, mieux adapté à un storytelling suggestif.Serandipians découle en effet du mot Serandip, le nom perse de Ceylan, dont découle également le titre d'un conte traditionnel persan,Publié pour la première fois en 1557, ce conte rapporte l'histoire de trois princes qui, partis en voyage loin de leur royaume, utilisent des indices ténus pour résoudre des énigmes.Après avoir inspiré lede Voltaire, ce conte aurait inspiré le philosophe anglais, qui inventa le terme depour désigner les découvertes inattendues qui s'avèrent ensuite fructueuses.Le nom Serandipians fait donc référence à la conviction que le hasard fait bien les choses. Les" sont invités àEn effet, insiste Quentin Desurmont,, pas le produit. Pour trouver les bonnes solutions, pour partager les recettes secrètes de l'industrie du voyage de grand luxe, être en réseau est donc très important.