Taner Kurt nommé Directeur Général du Mercure Ax-les-Thermes

Le Mercure Ax-les-Thermes répond à une véritable attente : celle d’une hôtellerie haut de gamme, moderne et chaleureuse, dans une région encore peu dotée en offres de ce niveau. C’est un défi passionnant que de poser les fondations d’un nouvel établissement dans un lieu chargé d’histoire et de potentiel. Mon ambition est d’y créer une adresse de référence, à la croisée du patrimoine, du bien-être et de l’hospitalité contemporaine

Le Mercure Ax-les-Thermes est situé dans un, à proximité de la station de ski Ax 3 Domaines. L’établissement comprend 51 chambres, un espace bien-être avec piscine extérieure chauffée, spa et soins Deep Nature, un restaurant de 100 couverts, ainsi que 140 m² d’espaces dédiés aux séminaires.. » s'est exprimé Taner Kurt.