Taux de change : le dollar tutoie les sommets ! La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 12 Avril 2022

Le point économique



L’indice Sentix de confiance des investisseurs s’est effondré en avril, à -9,35 contre -7,0 en mars, principalement à cause des craintes sur l’évolution de l’inflation à court terme.



En réaction aux crimes de guerre commis par l’armée russe en Ukraine (notamment dans les villes limitrophes de Kiev), les Européens ont décidé de nouvelles sanctions économiques à l’encontre de la Russie. Cependant , l’arme de l’interdiction des importations de gaz russe n’a pas été utilisée et a peu de chance de l’être car cela signifierait une entrée en récession pour l’Allemagne, voir même pour la zone euro.



Outre-Atlantique, 50 points de base lors de la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) du 4 mai prochain, après une première hausse de 25 points de base il y a quelques semaines de cela. Ce scénario est déjà intégré dans les cours du dollar américain depuis un moment.



Une réduction du bilan (qui constitue un autre levier de durcissement monétaire) est aussi sur la table. Le FOMC projette prochainement une baisse du bilan de l’ordre de 95 milliards USD par mois.



Cette politique monétaire devrait plutôt avoir tendance à soutenir le taux de change du dollar américain face aux autres contreparties pour les mois à venir. Les conséquences de de la guerre en Ukraine sur la zone euro sont de plus en plus perceptibles.L’indice Sentix de confiance des investisseurs s’est effondré en avril, à -9,35 contre -7,0 en mars, principalement à cause des craintes sur l’évolution de l’inflation à court terme.En réaction aux crimes de guerre commis par l’armée russe en Ukraine (notamment dans les villes limitrophes de Kiev),. Cependant , l’arme de l’interdiction des importations de gaz russe n’a pas été utilisée et a peu de chance de l’être car cela signifierait une entrée en récession pour l’Allemagne, voir même pour la zone euro.Outre-Atlantique, la Fed devrait annoncer une hausse de son taux directeur dedu FOMC (Federal Open Market Committee) du 4 mai prochain, après une première hausse de 25 points de base il y a quelques semaines de cela. Ce scénario est déjà intégré dans les cours du dollar américain depuis un moment.Une réduction du bilan (qui constitue un autre levier de durcissement monétaire) est aussi sur la table. Le FOMC projette prochainement une baisse du bilan de l’ordre de 95 milliards USD par mois.Cette politique monétaire devrait plutôt avoir tendance à soutenir le taux de change du dollar américain face aux autres contreparties pour les mois à venir.

Le point technique La semaine a été mauvaise pour l’euro avec une baisse de 1.8% pour la paire EUR/USD de 0.5% pour la paire EUR/JPY.



Plusieurs facteurs expliquent de mouvement baissier ; les craintes concernant l’inflation et la croissance en zone euro, l’absence d’évolution favorable sur le conflit Ukrainien, et enfin un risque Le Pen qui avait été sous-estimé.



La chute de l’euro pourrait se poursuivre dans les séances et les semaines à venir.



Le dollar de son côté est dopé par les perspectives de resserrement monétaire aux US, et atteint son plus haut niveau depuis mai 2020 face à un panier de devises.



Le dollar canadien a touché la semaine dernière son plus haut niveau face à l’EUR depuis mai 2015, porté par les prix du pétrole (malgré une correction la semaine dernière) et les anticipations d’une hausse de taux de 50 points de base par la Banque du Canada lors de sa réunion de mercredi.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0650 1,0580 1,1125 1,1375 EUR/GBP 0,8108 0,8048 0,8440 0,8620 EUR/CAD 1,3440 1,3180 1,3955 1,4210 EUR/JPY 132,11 129,79 136,29 137,68

Les annonces de la semaine



La question est comment lutter contre l’inflation sans impacter la croissance en Zone Euro, déjà pénalisée par la situation en Ukraine.



Selon les principales banques et acteurs de marché, la BCE devrait commencer à agir dans les prochains mois : d’abord en annonçant la fin de son programme de rachats d’actifs (abrégé APP) lors de sa réunion du 9 juin prochain, puis via une première hausse de taux en septembre ou décembre prochain. Cette semaine, le principal point d’attention sera la réunion de la BCE. Même si aucun changement de politique monétaire n’est prévu à court terme, la pression s’accentue.La question est comment lutter contre l’inflationdéjà pénalisée par la situation en Ukraine.Selon les principales banques et acteurs de marché, la BCE devrait commencer à agir dans les prochains mois : d’abord en annonçant la fin de son programme de rachats d’actifs (abrégé APP) lors de sa réunion du 9 juin prochain, puis via une première hausse de taux en septembre ou décembre prochain.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 12/04 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Avril) Après une forte chute à -39,3, le consensus des analystes prévoit un rebond à 10,0. Moyen 12/04 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la consommation (Mars) Ce sera un chiffre douloureux : 8,3% en variation annuelle contre 7,9% précédemment. Elevé 13/04 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la production (Mars) Nouvelle hausse attendue de 1,0% en variation mensuelle contre 0,8% en février. Elevé 13/04 15:00 Canada Réunion de la banque centrale du Canada Le consensus des analystes prévoit une augmentation de 25 points de base du taux directeur principal. Elevé 14/04 13:45 Zone euro Réunion de la banque centrale européenne Aucun changement de politique monétaire mais on peut s’attendre à ce que certains membres du Conseil des Gouverneurs s’inquiètent sérieusement de la trajectoire de l’inflation. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com

