Tests antigéniques : Lufthansa fait décoller un avion avec 100% des passagers testés avant le départ

Lufthansa propose désormais à ses passagers de passer un test antigénique pour détecter la covid-19 avant d'embarquer à bord de ses deux vols quotidiens entre Munich et Hambourg.

Vendredi 13 Novembre 2020

Jeudi 12 novembre 2020 le premier vol Lufthansa (LH2058), sur lequel tous les passagers ont été testés négatifs au Covid-19, a décollé de Munich pour Hambourg.



Ce vol a marqué le début de la mise en place des tests rapides antigéniques pour détecter la covid-19. Les passagers ont été informés de leurs résultats par mail et par SMS quelques dizaine de minutes après le test.



Tous les clients du vol ont obtenu un résultat négatif et ont pu commencer leur voyage vers Hambourg. Tous les résultats du deuxième vol quotidien, le LH2059 entre Hambourg et Munich, ont également été négatifs.



En étroite collaboration avec les aéroports de Munich et de Hambourg ainsi qu'avec les sociétés de biotechnologie Centogene et le centre de soins médicaux du groupe Medicover, MVZ Martinsried, la compagnie aérienne propose ainsi à ses clients la possibilité de se faire tester gratuitement pour la Covid-19 avant le départ des deux vols quotidiens. Les passagers qui ne souhaitent pas se faire tester seront transférés sur un autre vol sans frais supplémentaires précise la compagnie.

Si le résultat est négatif, la carte d'embarquement est activée et l'accès à la porte d'embarquement est accordé. Sinon, les passagers peuvent présenter un test PCR négatif dans les 48 heures suivant le départ. Lufthansa prend en charge la procédure complète de test rapide. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le passager. Il lui suffit de s'inscrire à l'avance et de prévoir un peu plus de temps avant le départ.



Si le résultat du test est positif, le centre des opérations médicales de Lufthansa en sera informé et en informera l'autorité sanitaire responsable. La suite de la procédure sera déterminée avec l'autorité sanitaire responsable précise la compagnie.



Ola Hansson, PDG de Lufthansa Hub Munich, déclare : "Nous voulons à nouveau élargir les possibilités de voyage de nos clients dans le monde entier tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes. La réussite des tests sur des vols entiers peut être une clé importante pour y parvenir. Avec les vols d'essai que nous avons lancés avec succès, nous acquérons des connaissances et une expérience importantes dans le traitement des tests rapides".

