Thaïlande: comment obtenir et comprendre le nouveau visa électronique ?

la copie de la page informations du passeport;

la copie du visa, e-Visa ou Re-Entry Permit (sauf pour les voyageurs éligibles au programme d'exemption de visa touristique 30 jours);

l'assurance Covid, rédigée en anglais, couvrant au moins les 45 jours (exemption de visa) ou les 3 mois (visa "TR", "O", "B", "ED", "OA" ou "OX") suivants la date arrivée prévue, ainsi que toutes les dépenses de traitement médical, d'une valeur d'au moins 100 000 US$ (85 000€) et mentionnant une couverture pour la Covid-19;

le billet d'avion Aller (+ Retour pour les exemptés de visa ou titulaires de visas "TR");

une réservation hôtelière, soit certifiée SHA+ pour les voyageurs utilisant les programmes Sandbox de Phuket et Koh Samui, soit de quarantaine AQ / ASQ / ALQ pour les autres provinces thaïlandaises;

Pour les voyageurs vaccinés, utilisant notamment les programmes Sandbox de Phuket, Koh Samui et ceux à venir, il sera nécessaire de fournir les certificats de vaccination (pour chaque injection) avec mentions des dates de vaccination et produits utilisés.

Malgré la digitalisation complète de la procédure d'obtention du visa, le Covid est toujours là, la quarantaine de 14 jours toujours en vigueur et l'obtention d'un Certificat d'Entrée (Certificate Of Entry ou COE), délivré par l'Ambassade Royale de Thaïlande en France, estPour obtenir le COE, le voyageur doit se rendre sur le site gouvernemental (en langue anglaise) coethailand.mfa.go.th afin d'y renseigner les informations relatives à son prochain séjour en Thaïlande.En plus de quelques informations personnelles et de voyage, seront réclamés en ligne:En ce qui concerne le vol Aller, celui-ci doit être réservé sur un vol semi-commercial autorisé par les autorités thaïlandaises et présent dans cette liste ⚠ Dans le cadre du, exemptant les visiteurs vaccinés de quarantaine à Phuket, le billet d'avion doit impérativement mentionner une arrivée à l'aéroport de Phuket (HKT) sans escale dans d'autres villes thaïlandaises, comme Bangkok par exemple.⚠ Dans le cadre du, exemptant les visiteurs vaccinés de quarantaine à Koh Samui, le billet d'avion doit indiquer l'un des vols suivants (Bangkok > Samui): PG5125, PG5151 ou PG5171.⚠ Le COE est édité en fonction du numéro de vol précis et du jour de départ. Dans le cas où l'une de ces informations serait modifiée, il sera nécessaire de réclamer une rectification du COE, l'initial devant caduc.