Appli mobile TourMaG



Thaïlande : le 1er mai 2022 comme une étape importante dans la reprise du tourisme

Envoyer à un ami Partager cet article

Pour le plus grand bonheur des acteurs locaux du tourisme et des voyageurs internationaux, la Thaïlande a enfin décidé de simplifier ses règles d'entrées. En effet, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement thaïlandais a révisé, sur proposition des autorités sanitaires, les conditions d’entrée sur son territoire. Le dernier assouplissement des restrictions d'entrée vise à rendre les voyages internationaux plus pratiques et a été salué à la fois par le secteur touristique et les voyageurs.

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 2 Mai 2022

Depuis le 1er mai 2022, la réalisation d’un test PCR pour entrer en Thaïlande n’est plus obligatoire (ni avant le départ, ni à l’arrivée) et il ne sera plus nécessaire d’en attendre le résultat en quarantaine dans un hôtel spécifique.

Les voyageurs cherchant les endroits les plus simples où aller, tels que Singapour ou encore les Philippines, il était temps que la Thaïlande adopte des mesures d’entrée plus flexibles pour relancer son activité touristique et contrer la concurrence en Asie du sud-est.

Un Thailand Pass toujours requis mais simplifié



Le 1er juin prochain devrait signer la fin du Thailand Pass. À l'avenir, on souhaite que le critère d'entrée en Thaïlande soit la méthode internationalement reconnue depuis plusieurs mois du passeport vaccinal (3 doses + rappel). Le 1er mai marque également la fin des programmes “Test & Go” et “Bac à sable” du Thailand Pass. Cependant, ce document est pour le moment maintenu mais devrait être beaucoup plus facile et rapide à obtenir car il y a beaucoup moins de documents demandés et il ne servira plus qu’à vérifier le statut vaccinal du demandeur et son attestation. Ainsi, pour faire une demande de Thailand Pass , il suffira de joindre les documents requis, notamment le passeport et le certificat de vaccination ainsi qu’une preuve d'assurance avec une couverture d'au moins 10 000 dollars pour les traitements médicaux en Thaïlande (uniquement pour les non-thaïlandais).Le 1er juin prochain devrait signer la fin du Thailand Pass. À l'avenir, on souhaite que le critère d'entrée en Thaïlande soit la méthode internationalement reconnue depuis plusieurs mois du passeport vaccinal (3 doses + rappel).

Les nouvelles conditions d’entrée Depuis le 1er mai, les voyageurs doivent se référer aux nouvelles mesures suivantes pour entrer en Thaïlande :



Les voyageurs vaccinés doivent joindre



- Un passeport en cours de validité

- Un Thailand Pass

- Une police d'assurance dont la couverture n'est pas inférieure à 10 000 dollars US

- Un certificat de vaccination contre le Covid-19



Toute personne âgée de 18 ans, et plus, doit être entièrement vaccinée contre le Covid-19 avec un vaccin approuvé au moins 14 jours avant de se rendre en Thaïlande ;

Les voyageurs âgés de 5 à 17 ans qui se rendent en Thaïlande sans être accompagnés doivent être vaccinés avec au moins une dose d'un vaccin approuvé au moins 14 jours avant de se rendre en Thaïlande ;

Les voyageurs ayant des antécédents d'infection par le Covid-19 et ayant reçu au moins une dose d'un vaccin approuvé après l'infection doivent avoir un certificat médical de guérison du Covid-19.

Les voyageurs non vaccinés/non complètement vaccinés doivent joindre



- Un passeport en cours de validité

- Un Thailand Pass

- Une police d'assurance dont la couverture n'est pas inférieure à 10 000 dollars US

- Une preuve de prépaiement pour une quarantaine de 5 nuits dans un ou plusieurs hôtels approuvés par le gouvernement, tels que hôtel SHA Extra Plus (SHA++) ou de quarantaine alternative (AQ Accommodation), ainsi qu'une preuve de prépaiement pour un test RT-PCR Covid-19



La quarantaine est exemptée pour les voyageurs non vaccinés/pas complètement vaccinés qui sont en mesure de télécharger la preuve d'un test RT-PCR négatif dans les 72 heures suivant le voyage via le système Thailand Pass.





À leur arrivée en Thaïlande, tous les voyageurs doivent se soumettre à un contrôle à l'entrée, y compris un contrôle de la température corporelle, et présenter les documents requis à l'agent de l'immigration/du contrôle sanitaire chargé de procéder aux vérifications.



Les voyageurs vaccinés seront alors autorisés à entrer sur le territoire et seront libres de se rendre partout dans le royaume.



De même, les voyageurs non vaccinés/non complètement vaccinés qui ont téléchargé la preuve d'un test RT-PCR négatif dans les 72 heures précédant leur voyage seront autorisés à entrer et pourront se rendre partout dans le royaume. Dans le cas contraire, ils devront se soumettre à une quarantaine de 5 jours. Ensuite, ils devront réaliser un test RT-PCR. Les voyageurs dont le résultat du test est négatif seront autorisés à se rendre partout dans le royaume, tandis que ceux dont le résultat est positif seront orientés vers un traitement médical approprié et les frais devront être couverts par l'assurance requise/les frais personnels pour les voyageurs étrangers, ou la couverture médicale nationale pour les Thaïlandais et les expatriés étrangers éligibles.

Un regain d’activité dans un contexte difficile L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) espère attirer au moins 1 million de visiteurs par mois pendant la haute saison (à partir du mois d’octobre) et cela, grâce à l’allègement des mesures sanitaires qui tranquillise les voyageurs et les motive davantage à partir.



"Même s'il existe des facteurs difficiles tels que la faible confiance des voyageurs, une économie médiocre, le conflit Russie-Ukraine, une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme et la concurrence féroce d'autres destinations, notre objectif de 7 à 10 millions d'arrivées reste en vue" , a déclaré le gouverneur de la TAT, Yuthasak Supasorn.





Et vous, est-ce que vos voyageurs ont prévu de partir en Thaïlande ?

Lu 193 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Visas électroniques : les destinations asiatiques parmi les moins chères Égypte, Japon, Thaïlande : des destinations prudentes mais désireuses de retrouver leurs voyageurs internationaux