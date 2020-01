ThalassoPassion.fr : Olivier Rolland nommé directeur des partenariats et de la production

ThalassoPassion.fr annonce l'arrivée d’Olivier Rolland au poste de directeur des partenariats et de la production.



Avec pour mission " de développer l'offre de séjours thalasso en France et à l’international ", " il sera en charge de la négociation des offres commerciales et de leur déploiement ", précise le groupe dans un communiqué.



Il supervisera l’équipe Data et pilotera l’activité commerciale dans le but de développer la coopération entre les marques partenaires et la plateforme de réservation de séjours de ThalassoPassion.fr.



Olivier Rolland a auparavant été directeur de clientèle chez Orange, Alice (Telecom Italia) et récemment coordinateur des opérations spéciales de TF1 Publicité en concevant des opérations 360 pour les marques sur l’ensemble des supports du groupe.