The Lux Collective : bras ouverts pour le Forum des Pionniers 2024

Pour les quatre marques de « The Lux Collective », le dénominateur commun est « Sustainibility ». En effet la gestion responsable est au cœur de tout ce que nous entreprenons. Notre stratégie encourage un développement économique inclusif mais pas seulement. Nous nous engageons sur le plan environnemental, social, éducatif…Un exemple emblématique - « Tread Lightly » - est notre projet signature environnemental, reconnu aujourd’hui localement et internationalement comme un cadre pour réduire les impacts négatifs sur notre éco-environnement et s’adapter aux changements climatiques. Il comprend des initiatives touchant les énergies renouvelables ou encore la protection de la biodiversité. Nous promettons à nos hôtes un séjour 100 % sans émission carbone, moyennant une participation volontaire de 1 euro par nuit. Aujourd’hui, Tread Lightly a dépassé le million d’euros de participation. Grâce à cela, nous avons mis en œuvre des projets pilotes d'énergie solaire photovoltaïque à l'île Maurice, à l'île des Deux Cocos, et aux Maldives.



Reconnu par POSITIVE LUXURY – organisme leader en matière de développement durable dans l’industrie du luxe, The Lux Collective vise « The Butterfly Mark », la certification suprême preuve que le groupe offre un réel changement durable et positif.

La responsabilité est un élément clé de notre activité. Nous travaillons dur pour trouver des solutions aux défis sociaux et environnementaux auxquels l'industrie du voyage est confrontée tout au long de la chaîne client, et ce pour garantir le respect de la planète et des personnes.