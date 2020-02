Top 5 : Jet tours, Air Austral... and my heart will go on !

C'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure soupe. Alors que les uns s'adjugent des formats ou copient les nôtres, comme le Top 5 pour le publier en fin de semaine ailleurs, nous poursuivons notre petite mission : celle de vous faire revivre la semaine d'une façon plus légère.



Si les sujets sont, cette semaine plus ou moins graves, bonne nouvelle, il est tombé quelques flocons en Haute-Savoie, permettant d'éviter la livraison en hélicoptère.



A défaut d'avoir de la poudreuse sur ses pistes, le maire de Superbagnères a connu une avalanche de messages haineux, après la médiatisation de sa technique pour limiter la casse.



Si sa défense était plus que maladroite, l'édile se retrouve coincé avec d'un côté ses électeurs ayant besoin d'un travail et de l'autre les internautes en quête de sujets pour débattre.



Sauf que les uns et les autres oublient que malheureusement nos stations n'ont pas été pensées et construites que pour une seule et unique activité : le ski.



Imaginez un peu la Plagne, Superdévoluy ou encore les Ménuires sans neige... En ayant oublié son âme pour céder à l'appât de l'or blanc, la montagne a perdu ses atouts. La réinvention ne sera pas chose facile.



Mais trêve de plaisanterie et de digression en tout genre, il est l'heure de lire les articles que vous avez plébiscités.