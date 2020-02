Air Austral veut se désengager d’Air Madagascar

« Le projet est très ambitieux pour Air Austral, et c’est une question de survie pour Air Madagascar »

« Ensemble nous voulons devenir le transporteur aérien leader sur l’océan Indien »

Pas plus de précision n’a pour l’instant filtré sur l’avenir de la relation entre les deux transporteurs de l’océan Indien. Ce désengagement capitalistiqueAlors que la compagnie malgache était en chute libre, les deux transporteurs avaient annoncé en 2017 leurs rapprochements, et l’entrée d’Air Austral au capital d’Air Madagascar., nous expliquait Marie-Joseph Malé, président de la compagnie basée à La Réunion, lors de l’annonce du partenariat début 2018., ajoutait-il.A elles-deux, les compagnies disposent d’une flotte d’une vingtaine d’appareils, de deux filiales (Tsaradia et Ewa Air), de 2000 employés et revendiquent un chiffre d’affaires commun d’environ 550 millions d’euros.