Thaïlande : les voyagistes limitent la casse, les réceptifs croulent sous les annulations !

L'économie de la peur multiplie des vues pour certains, mais rend fébrile toute une industrie qui se relève à peine du séisme Thomas Cook.



Déjà affaiblis, les professionnels enregistrent des ventes en berne, sur toutes les destinations asiatiques, les touristes français faisant l'amalgame entre le Vietnam et la Chine... alors que la France ou les USA ne sont pas exempts du virus.



" En Haute-Savoie, il y a six cas enregistrés et pourtant je ne vois pas beaucoup de séjours annulés. Après le long-courrier est largement plus impacté par ce genre d'événement, " déplore Jérémy Grasset, directeur de Shanti Travel.



Avec seulement 35 cas, aucun décès contrairement à la France, pour 69 millions d'habitants, soit 0,00005% de la population infectée, la propagation du virus en Thaïlande est plus que contenue.



Malgré cette mise en perspective, les coups de téléphone se font moins nombreux dans les bureaux de Climats du Monde, du moins pour réserver des séjours.



" Nous avons peu d'annulations, bien que nous soyons le premier tour-opérateur sur la destination, par contre nous avons une baisse des réservations de 30% sur toutes les destinations de la région, " confie Christine Crispin, présidente de Climats du Monde.



Pour Asia, la mission actuelle se résume à rassurer les clients en leur montrant le peu de risques encourus en se rendant dans les temples ou les plages de Thaïlande.



" Depuis fin janvier, nous enregistrons une baisse de 50% des commandes sur la Thaïlande et le Vietnam. Nous sommes dans des peurs irrationnelles, sauf qu'en dehors de la Chine, il y a seulement 634 cas d'infections recensés, soit moins de 1% du nombre total ", analyse Guillaume Linton.



Si des destinations tirent leur épingle du jeu, comme la Corée du Sud, l'Indonésie ou les pays du Pacifique, les conséquences du ralentissement des réservations pourraient fortement compromettre la saison.



" Attention, il ne faut pas oublier que la Thaïlande n'est pas une destination estivale. Si l'été 2020 est d'ores et déjà compromis, nous observons une explosion des réservations pour la saison 2020/21, " note Christine Crispin.