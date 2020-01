Coronavirus Chine : "il n'y a pas de contre-indication à voyager", selon la Dr A. Sénéquier (Iris)

TourMaG.com - Comment peut-on enrayer sa prolifération ?



Anne Sénéquier : Il n'y a pas d'urgence non plus. Tous les pays travaillent sous le règlement sanitaire international, avec le partage d'informations et de coordinations.



La population à risque dans la propagation de l'épidémie est celle qui voyage, donc il faut aller la chercher là où elle est, et donc dans les aéroports.



TourMaG.com - Est-il possible pour un Français de voyager et se rendre en Chine ? Car s'il est en bonne santé, et attrape la maladie, il risque juste de tousser pendant quelques jours...



Anne Sénéquier : Il ne faut pas dire "au pire", pour le moment il n'y a pas de contraintes de mouvement, de voyage ou commerce avec les pays limitrophes et avec la Chine. Toutefois, il y a des mesures assez simples à prendre comme le lavage des mains, de la bouche et de limiter les contacts étroits avec des personnes potentiellement en contact. Sans oublier de se rendre dans les marchés.



Il est nécessaire d'éviter de manger de la viande crue et privilégier de la viande cuite, avec une hygiène irréprochable. Ce sont les recommandations usuelles pour ce genre de déplacement. Il n'y a pas de contre-indication pour voyager.



Le problème se situe dans la mutation du virus car courbe épidémique hors de Chine n'a pas de logique, avec une constante augmentation.



TourMaG.com - Devons-nous, nous inquiéter en France ?



Anne Sénéquier : Nous ne devons pas nous inquiéter en France. Les trois cas recensés sont passés par Wuhan, donc la question de la transmission ne se pose, tout comme la recherche des personnes contacts.



Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres cas, un système a été mise en place pour recevoir ces patients. De plus, nous disposons de diagnostics rapides élaborés par l'Institut Pasteur pour détecter en temps réel les porteurs.



Des hôpitaux de références ont été identifiés à travers le territoire. Ils sont capables de s'adapter au nombre de cas. Après si nous tombons dans une pandémie, il faudra adapter le système. Pour le moment, tout est géré de façon adaptée et cohérente. Encore une fois, c'est au jour le jour, la pathologie peut évoluer rapidement.



Ce qui est vrai aujourd'hui ne peut plus l'être demain.