Top 8 des sites incontournables à Ninh Binh

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014, le complexe de Trang An est l’une des destinations d’écotourisme les plus attrayantes au Vietnam. Cet endroit a attiré l'attention internationale après avoir servi de lieu de tournage pour le film hollywoodien "Kong : Skull Island" en 2016.



En effet, Trang An dispose de 47 sites historiques et de plus de 100 grottes inondées, dont 50 d’une profondeur de 10 mètres, qui relient 30 petites vallées. Il y a aujourd’hui de nombreux vestiges de temples, pagodes et de lieux sacrés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visiter ce lieu via une agréable balade en barque à rame. L'itinéraire peut être sélectionné en fonction du temps et de l'expérience que vous souhaitez.