Top of Travel agrandit son équipe commerciale

Voici trois nouvelles têtes du côté de Top of Travel.Le tour-opérateur a décidé d'agrandir ses équipes pour être au plus près des agences de voyages françaises. Trois commerciaux viennent rejoindre le groupe, pour mieux quadriller le territoire et les réseaux. Ophélie Cranois a été nommée commerciale pour la zone Paris IDF/ Nord. Cette ancienne agent de voyages de Thomas Cook est passée par Amerigo et Héliades (déléguée commerciale).