Toulouse : le nouvel Airbus A350 d'ITA Airways a pris son envol

Le nouveau vaisseau amiral d'ITA Airways a effectué son premier vol à Toulouse, le 21 avril 2022.



Plus léger, plus silencieux et plus efficace, cet Airbus A350-900 consomme 25% de carburant en moins et émet 25% de CO2 en moins par siège.



Il permettra à la compagnie d'atteindre l'objectif de réduire les émissions de CO2 de 750 000 tonnes à l'horizon du plan 2021-2025.



" Une réduction de poids de 70% a été obtenue grâce à des matériaux avancés et plus légers, tandis qu'une aérodynamique de pointe et le gros moteur d'avion Rolls-Royce le plus efficace au monde (le Trent XWB) optimisent l'autonomie et la charge utile pour une plus grande efficacité ", commente ITA Airways dans un communiqué.



A partir de juin, l'A350 rejoindra la flotte pour desservir les nouvelles routes intercontinentales que la compagnie ouvrira à la saison estivale 2022 de Rome Fiumicino à Los Angeles, Buenos Aires, Sao Paulo et Tokyo.