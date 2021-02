Tour du monde : TMR lance sa 46e édition, exclusivement en Première classe

Suite à l'interview avec Jean-Maurice Ravon, nous avons contacté Costa Croisières à propos du différent commercial qui oppose les deux sociétés. Voici la déclaration du croisiériste.



"La priorité absolue de Costa Croisières est d’œuvrer à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses clients, membres d’équipage et des communautés à qui nous rendons visite, ainsi qu’à la protection de l’environnement.



Conformément à son exigence de responsabilité, Costa Croisières a fait le choix, en octobre dernier, d'anticiper la fin de la croisière du Costa Diadema, opérée pour le compte d'un tour-opérateur français, avec à son bord uniquement des clients français.



Le navire est donc arrivé le vendredi 16 octobre 2020 à Gênes et l'ensemble des passagers ont pu débarquer et retourner vers la France en toute sécurité, avec le soutien de le compagnie.



Devant l’évolution de la situation épidémique en Europe et la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en France à l’époque, cette décision nous est apparue comme la plus responsable.



Les croisières suivantes initialement prévues ont également été annulées, en anticipation de restrictions plus importantes dans les pays de destination. Pour rappel, il s’agissait de croisières plus longues avec des escales prévues en Italie, en Grèce et à Malte.



La déception de M. Ravon est compréhensible, mais nous aimerions pouvoir surmonter les malentendus et revenir sur la base d’un partenariat bénéfique pour tous les clients.



Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, Costa Croisières respecte scrupuleusement les prescriptions des autorités sanitaires européennes et de ses pays de destination, et agit de la façon la plus prudente et responsable qui soit. Cette approche restera la nôtre tout au long de la crise sanitaire que nous traversons."