Tourism Fiji : devenez spécialiste et gagnez un voyage Nouveau : e-learning en version française

L’Office de Tourisme des îles Fidji vient de lancer sa plateforme d’e-learning « Matai » entièrement en français et invite les agents de voyages à s’inscrire et à devenir des spécialistes de la destination. Et pour le plus (studieux et) chanceux, un voyage à gagner !



Rédigé par Tourism Fiji le Lundi 29 Janvier 2024

Un programme en version française Tourism Fiji lance son programme de formation "Matai" en version française qui vous permettra de tout connaître de cette destination bien plus complète et diversifiée que l’image de carte postale qu’elle peut avoir.



Au programme :



● Les incontournables des Fidji

● Les régions les plus populaires

● La découverte du pays hors des sentiers battus

● Que faire/que voir pour des vacances actives ?

● Les Fidji en mode luxe, calme et douceur de vivre

● Tous les outils pour bien vendre l’archipel aux 333 îles



Ce programme, entièrement repensé en 2021, a été conçu pour être davantage interactif et propose une meilleure interface utilisateur. Des cours et des modules y sont régulièrement ajoutés.



Vous pourrez y découvrir des cartes interactives, des fiches d'information et des vidéos. Selon le niveau complété, vous pourrez également recevoir des récompenses et des avantages incluant notamment des tarifs aériens spéciaux, des invitations exclusives à des événements et des places pour des famtrips.



Le système à trois niveaux vous permettra de continuer à améliorer vos connaissance et vous former puisque qu’une fois devenus Spécialistes Fiji Matai, vous aurez la possibilité d'atteindre les niveaux ARGENT et OR, débloquant ainsi des avantages supplémentaires au fur et à mesure de votre progression.



Un voyage aux Fidji à gagner ! Quel meilleur moyen de vendre les Fidji que d’y aller soi-même ? Si vous atteignez le niveau Argent avant le 31 mars, vous serez tirés au sort et pourrez espérer gagner :



1er prix : Un voyage aux Fidji de 7 nuits sur place !*

2ème prix : Une caméra GoPro**

3ème : 1 crème tropicale de luxe pour le corps de la marque Pure Fiji***

4ème prix : 1 crème tropicale de luxe pour le corps de la marque Pure Fiji***



Comment y aller ?



► Inscrivez-vous

Les Fidji sont situées au cœur du Pacifique Sud, à 10h de Los Angeles (LAX) ou de San Francisco (SFO), à 7h d'Hawaï (HNL), à 8 ou 9h de Singapour, du Japon et de Hong Kong, à 3h de la Nouvelle-Zélande et à 4 ou 5h de l'Australie avec la compagnie Fiji Airways. Air Calin assure un vol hebdomadaire entre Papeete et les Fidji et Fiji Airways a mis en place une nouvelle liaison avec Nouméa.

Contacter Tourism Fiji Roberta Rho

Trade Manager Europe du Sud

rrho@tourismfiji.com.fj



Site Web : www.fiji.com.fj



E-learning en français Fiji Matai : specialist.fiji.travel



*À réserver après le 1er août 2024. 7 nuits aux Fidji pour 1 personne, voyageant du 1er novembre au 15 décembre 2024 ou du 1er février au 15 juin 2025 - à l'exclusion de la semaine de Pâques et selon les disponibilités aériennes et hôtelières. Vol en classe économique au départ de Paris via une porte d'entrée de Fiji Airways. Hébergement, transferts terrestres et maritimes inclus. Le gagnant doit avoir un passeport valable six mois après la date de retour, être âgé de plus de 18 ans et disposer d'une assurance voyage au moment du voyage. Il n'y a pas d'alternative en espèces au voyage et les dates de séjours devront être communiquées au moins 6 semaines avant la date de départ envisagée.



** d'une valeur de 300 euros



*** d'une valeur de 30 euros



