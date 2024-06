Tourisme : comment créer de la valeur pour (et par) ses collaborateurs ? 🔑

Très vite, le débat, animé par Rodolphe Lenoir (Impact Consultants) a tourné autour des différences de recrutement et de fidélisation des collaborateurs en fonction des générations.



A l'heure du digital, où l'on peut tout avoir tout de suite, la relation à l'espace et au temps s'est réduite. « Et cela est également vrai dans la relation au travail , a souligné Jacques Masson, manager de transition et membre du comité de direction de Siblu.



On peut d'ailleurs observer que pour la génération X, née entre 1960 et 1980, le premier job durait 3 ans ; pour la génération Z, ce premier job ne dure que 18 mois. Donc cette relation au temps est complètement différente. On attend tout, tout de suite de l'entreprise ».



Alors chez Siblu, pour attirer les jeunes saisonniers et remplir les équipes d'animation des campings, le Groupe a misé sur la formation. « Nous avons décidé de chercher des jeunes qui n'avaient pas forcément des diplômes, mais surtout de l'envie. Parfois, ce sont des jeunes en échec scolaire total, mais qui ont cette envie d'évoluer et de se sentir utiles.



Chez Siblu, nous avons beaucoup réfléchi sur la manière d'apporter une réponse aux besoins d'utilité de nos collaborateurs ».



Ainsi, la chaîne de campings a construit des programmes avec quatre écoles, et paie la formation de ces jeunes recrues, en prenant le risque de les voir quitter l'entreprise une fois la saison terminée... Pour les fidéliser, Siblu a créé différents niveaux de programmes qui leur permettent d'évoluer. D'animateur polyvalent, ils peuvent passer responsable d'animation et évoluer jusqu'à devenir directeur de camping.



« La question que l'on se pose, c'est : comment donner l'envie au jeune, le motiver, et faire en sorte qu'il projette son envie, car plus il le fera et plus il progressera. Et cela se ressentira dans la relation avec les clients. Aujourd'hui, nous avons des retours de satisfaction qui sont assez incroyables », ajoute Jacques Masson, encourageant les professionnels du tourisme présents dans la salle à laisser à leurs collaborateurs davantage de liberté.



« Plus on laisse la place à nos salariés, plus on leur donne de la confiance. Alors, faites confiance aux personnes que vous embauchez. Elles sont multiples, elles ne sont peut-être pas exactement conformes à la fiche de poste que vous recherchez, mais en leur faisant confiance, elles vous apporteront beaucoup plus ».