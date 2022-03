Tourisme Irlandais, L’Imperial Hotel Cork et Donna Fox Tours seront présents au Ditex 2022

Le Wild Atlantic Way , 2500 km entre falaises et espaces naturels, est la route emblématique de l’île, ponctuée de villes et villages où l’on se pose dans les pubs pour profiter des concerts de musique irlandaise. Surf, plongée, vélo, rando et road trip bien sûr, autant de manières de découvrir la côte sauvage de l’Irlande.Le Cœur Secret d’Irlande invite à prendre son temps et à profiter de la nature : forêts, collines verdoyantes et lacs mais aussi visiter des sites culturels exceptionnels entre abbayes et châteaux. S’il est un lieu où se ressourcer et voyager slow, c’est bien au cœur de l’Irlande. L’Irlande du Nord entre la beauté de la Chaussée des Géants et le dynamisme culturel de Belfast réserve bien des surprises : les remparts du XVIe siècle de Derry~Londonderry, les eaux du Lough Erne à parcourir en Kayak ou les sites de tournage de Game of Thrones.Les raisons de visiter Dublin ne manquent pas : la majestueuse cathédrale Christchurch, l’impressionnante bibliothèque du Trinity College ou les pubs de Temple Bar. La ville est une ville côtière dont la baie est classée Biosphère par l’UNESCO.: visites de fermes, parcs d’aventures, parcours en vélo sur les greenways, châteaux forts, l’Irlande est parfaite pour les voyages en famille.: Vélo, randonnée, kayak, surf, paddle, escalade… les vacances peuvent être très actives.: hôtels 4 et 5 étoiles, restaurants étoilés, parcours de golf réputés, spas, et visites privées, l’île d’Irlande est une destination de choix pour les séjours exclusifs.