Tourisme : Paris, la Ville Lumière dans l’attente…

Les cinq restaurants offrent un choix unique. Adresse gastronomique, The Peninsula propose de tester le meilleur de la cuisine française (L’Oiseau Blanc), asiatique (Lili) et internationale (La Terrasse Kleber et Le Lobby).



Mention particulière pour Le Rooftop et la terrasse de L’Oiseau Blanc : posés sur le toit au 6e et dernier étage de l’hôtel, ils ouvrent une vue panoramique exceptionnelle sur Paris.



La détente n’est pas absente puisque l’hôtel dispose d’un spa de 1 800 m² (considéré comme le plus grand des palaces de la capitale), d’un centre de fitness et d’une piscine intérieure splendide.