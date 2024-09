Les arrivées aériennes internationales pour le mois d’août ont enregistré une hausse de +7% par rapport à 2023, complète Atout France . La France affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de l’Espagne et de l’Italie qui ont respectivement connu des hausses de +12 % et +15% par rapport à 2023.Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France [+20% pour l’Autriche, +6% pour le Danemark et +14% par rapport à 2023 pour le RoyaumeUni]. Les marchés lointains continuent leur progression [+26% pour les Etats-Unis, +36% pour la Chine et +5% pour le Japon par rapport à 2023].prévues entre octobre et décembre. Les marchés lointains, tels que les États-Unis (+10 %) et la Chine (+54 %), devraient renforcer cette tendance.