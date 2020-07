Tourisme et Territoires du Cher « Ma campagne a du style »

Composé des départements de l’Indre et du Cher, le Berry est l’autre nom du cœur de la France. Située à 2 h au sud de Paris, cette ancienne province française regorge de pépites : patrimoine, jardins, gastronomie et art de vivre, rencontres insolites…

Notre agence de développement touristique est une association dont les missions sont les suivantes : développer, promouvoir, réserver et accueillir. Sa branche commerciale, Berry Province Réservation, est une agence de voyages réceptive immatriculée auprès d’Atout France.

Nous concevons et commercialisons des séjours touristiques thématiques sur-mesure pour individuels et les groupes. Au travers de nos séjours, nous souhaitons vous faire partager notre destination grâce à son patrimoine, sa nature, sa gastronomie et son histoire.



Agence de développement Tourisme et Territoires du Cher (Ad2T)



1954



APST



IM018140003



Notre agence assure encore aujourd’hui le développement et la promotion de l’activité touristique sur tout notre territoire. Nos équipes sont originaires et experts de la région, c’est pourquoi nous sélectionnons les meilleurs produits pour vous faire vivre une expérience unique sur-mesure. Conçu autour du patrimoine, des rencontres et partages, nos séjours sont exclusifs et riches en diversité.



Les atouts de notre destination :



• À deux heures au sud de Paris

• Idéalement situé au Centre de la France

• Bourges et sa cathédrale classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco

• Des vignobles de notoriété mondiale, avec Sancerre

• Une nature préservée – la Loire Sauvage et la forêt solognote

Vous avez rêvé de vivre une expérience unique au cœur d’une nature préservée ?

Notre agence est également spécialisée dans l’accueil des groupes ! Que ce soit une excursion ou un séjour, nous disposons d’un catalogue d’offres thématiques spécialement adaptés pour les groupes. Nous collaborons avec des guides-conférenciers pour les visites guidées de villes ou de monuments. Nous travaillons également avec des restaurateurs ou des hôteliers qui ont une grande expérience dans l’accueil des groupes. Nous programmons la destination de Bourges, de Sancerre (œnotourisme) mais aussi les filières comme les jardins, le patrimoine (sites de la Route Jacques Coeur).



De même, nous intervenons dans l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de congrès, séminaires, activités de cohésion etc… Notre agence est un “guichet unique” facilitant la réalisation de votre projet.



• Accueil personnalisé :

Nous nous adaptons à votre besoin en vous proposant une offre adaptée.



• Disponibilité :

Nous sommes à votre écoute et nous vous conseillons pour adapter le produit à votre besoin.



• Experts du territoire :

Originaire du Berry, nous sélectionnons et qualifions les prestataires avec lesquels nous collaborons, que ce soit des hébergeurs (hôteliers, gestionnaires de chambres d’hôtes etc…), des restaurateurs ou des gestionnaires de sites de visite.



Bourges et ses Nuits Lumière



À la tombée de la nuit, découvrez les Nuits Lumière de Bourges en flânant dans ses petites rues médiévales : admirez les maisons à pan de bois, les porches et façades de nombreux hôtels particuliers et les beaux édifices où vous attendent des scénographies imprégnées de rêve et de poésie…



Bullez dans votre Cabane Flottante !



Vivez une expérience unique au plus proche de la nature dans une cabane flottante toute équipée sur l’étang de Bornacq. Vous dormirez au milieu des nymphéas : vous aurez la possibilité d’observer les cerfs, chevreuils et sangliers qui viennent s’abreuver… C’est assurément la garantie d’un séjour atypique et insolite et totalement dépaysant !



Séjour insolite 2 nuits sous une bulle !



Vivez une expérience insolite au cœur de la Sologne ! Au cœur d'un environnement préservé, dans un parc privé de 60 hectares, vous serez hébergés dans une bulle translucide entièrement équipée pour un confort optimal. C’est un vrai week-end au fond des bois sous une bulle d’air qui vous laissera des souvenirs impérissables.



Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Vincent GERBIER

Responsable de la commercialisation

vincent.gerbier@ad2t.fr

Tel : +33 (0)2 48 48 00 12



Nathalie ROGER

Cheffe de produit

nathalie.roger@ad2t.fr

Tel : +33 (0)2 48 48 00 19

Nadia NEZLIOUI

Cheffe de produit

nadia.nezlioui@ad2t.fr

Tel : +33 (0)2 48 48 00 23



Adresse postale : Le Carré – 11 rue Maurice Roy – CS 40314 – 18023 Bourges Cedex



Site web : www.berryprovince.com



