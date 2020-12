Tourisme et pandémie en Europe : les campagnes de pub se réinventent

Faire revenir les « habitués »

On remarque alors que les spots espagnols – et le portugais – ne cherchent pas forcément à séduire de nouveaux voyageurs : ils demandent à ceux qui ont l’habitude de venir, de revenir, pour soutenir ces destinations affectées par la crise sanitaire.



Avant, les touristes avaient besoin d’un ailleurs pour s’épanouir et maintenant, à l’inverse, ce sont les destinations qui ont besoin des touristes : c’était déjà le cas avant la pandémie, mais à présent cela est dit en toute honnêteté, ou en tout cas cela devient un argument marketing.



Cette tendance se perçoit aussi dans les spots réalisés à l’échelle régionale ou locale : « Andalucía tiene ganas de ti – L’Andalousie a envie de vous », « Barcelona visits you », « Sin ti Madrid es menos Madrid – Madrid, sans vous, n’est plus Madrid ».

Le paradigme a donc changé : la destination a besoin de son touriste et lui déclare son amour – avant c’était l’inverse – et le touriste manque à la ville. Cela contraste avec la tourismophobie ambiante – mais pas institutionnelle, à quelques exceptions près – dont on parlait tant avant la pandémie.

Dans cette « nouvelle normalité », pour reprendre l’expression consacrée de l’autre côté des Pyrénées, le tourisme devient une déclaration d’amour et de fidélité faite à une destination. C’est même peut-être un acte solidaire et politique, mais c’est aussi une pratique qui se veut rassurante, d’où l’importance de revenir là où on a l’habitude d’aller.

Un nouveau foyer

Dans l’ère pré-covid, on a vanté les charmes de l’Espagne en mettant en avant l’exotisme de son mode de vie, la douceur de son climat, la beauté de ses plages, la grandeur de ses monuments, l’ambiance de ses soirées, la sympathie de ses habitants, les innovations de sa gastronomie.



Après avoir vendu l’Espagne comme une différence, comme une nécessité (« I need Spain » en 2010), comme une part de nous-mêmes (« Spain is alive in you », « Spain is a part of you » en 2017 et 2018), elle est finalement vendue comme un nouveau foyer. Cela permet d’anticiper le moment de sortir de sa véritable maison, et de limiter les craintes. Car il a pu – et il pourra – être difficile de quitter de nouveau sa maison, ce lieu où l’on a dû davantage apprendre à vivre quand la vie à l’extérieur n’était plus possible.



Ce lieu que l’on a visité, en long, en large et en travers : souvenons-nous alors des parodies de guides de voyage qui circulaient sur les réseaux sociaux : Le Routard, Votre appartement édition 2020 et le Lonely Planet Casa illustré d’un appétissant pain fait maison en couverture

Aujourd’hui, on vend une Espagne rassurante, le confort s’étant érigé depuis le premier confinement comme une notion essentielle sur laquelle surfent plusieurs secteurs : quelle marque de vêtements n’a pas développé une ligne « maison » avec vêtements d’intérieur comfy en pilou-pilou ?



Il en va de même pour le tourisme : aller hors des sentiers battus n’est plus la priorité, le temps semble être à présent à la douceur et à la création d’une relation privilégiée, d’amour presque si l’on s’attarde sur le vocabulaire employé, avec le lieu de ses vacances.

Ivanne Galant, Docteure en études hispaniques, Université Sorbonne Paris Nord

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.