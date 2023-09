Tourisme rural au Costa Rica : immersion au cœur de la Pura Vida S'éloigner des chemins touristiques classiques et se rapprocher des gens, voilà ce qu'est le tourisme communautaire rural : une alternative pour découvrir et mieux connaître la culture costaricienne auprès des habitants des différentes régions.

En plus d’offrir la possibilité de vivre une expérience authentique unique, le tourisme rural permet aux voyageurs de s’immerger au sein de la nature et du patrimoine culturel du pays : un florilège d’expériences qui renforcent l'économie, aide les communautés locales à préserver leur identité, leurs traditions et leur patrimoine, tout en favorisant la protection de l’environnement.

Rédigé par l'Institut Costaricien du tourisme (ICT) le Jeudi 14 Septembre 2023

Pour une bonne santé mentale, il est nécessaire de se déconnecter de l'agitation quotidienne et des appareils technologiques quand cela est possible. C’est le cas dans la grande majorité du pays, et c’est pour cela que les visiteurs viennent s’y ressourcer, découvrir de nouvelles traditions et se renseigner sur les pratiques culturelles et agricoles du Costa Rica.



A la découverte de l’agriculture locale Les circuits au contact des Ticos, surnoms que l’on donne aux costariciens, offrent la possibilité de découvrir la tradition rurale du Costa Rica : agriculture durable, ferme biologique, productions locales… Ces activités permettent aux visiteurs de goûter une variété de produits frais, qui sont à la base de la cuisine costaricaine. A Sarapiquí, région agricole au nord-est du pays, les voyageurs peuvent accompagner les producteurs locaux dans leur quotidien et découvrir comment on récolte le palmier nain, la banane ou le cacao. Dans la région du Monteverde, en passant par Orosi, ils peuvent arpenter les plantations de café, un produit historique de la production agricole du Costa Rica, en compagnie des producteurs locaux ravis de partager leurs connaissances et leur savoir-faire. Du côté de Turrialba, on déguste le fromage Turrialba : c’est le seul fromage certifié avec une appellation d'origine en Amérique centrale et doit être produit sur les pentes du volcan Turrialba selon un processus spécifique pour être appelé fromage Turrialba.

Des fermes avec des potagers de culture bio proposent des expériences en immersion pour apprendre à cultiver de manière responsable. Les marchés locaux, où la vente de produits bio est en plein essor dans tout le pays, sont des lieux incontournables pour rencontrer la population. Les épicuriens peuvent aussi déguster des plats typiques comme le casado, composé de riz blanc, haricots noirs, et de bananes plantain dans les sodas, petits restaurants tenus par des locaux.



Des bonnes pratiques enseignées par les guides Le Costa Rica est un paradis pour tous les amoureux de grands espaces et de nature. Des visites en compagnie de guides passionnés permettent de découvrir les secrets des parcs nationaux. D’une escapade en canoé dans les mangroves à Tortuguero, au nord de la côte Caraïbe, en passant par un trek dans le Parc National du Corcovado au sud de la côte Pacifique… eux seuls connaissent mieux que personnes les meilleurs spots pour approcher les animaux. Ils feront découvrir aux voyageurs des activités de plein air : une baignade sous une cascade près du volcan Arenal ou une descente en rafting dans les eaux du Rio Pacuare. Les balades à cheval aussi permettent d’en apprendre plus sur la culture des Ticos. Les guides locaux raconteront aux voyageurs des anecdotes sur l’histoire du pays et partageront leur inépuisable connaissance sur les espèces d’oiseaux. Ils révéleront aussi leur philosophie, la « Pura Vida » qui signifie littéralement « Vie pure » et qui prône de vivre en harmonie avec la nature et se satisfaire de ce que l’on a.



Un voyage entre culture et nature Pour ceux qui recherchent un aspect culturel, il existe des circuits explorant les traditions et les coutumes ancestrales du Costa Rica. Les voyageurs peuvent partir à la rencontre des nombreuses communautés indigènes qui peuplent le pays. Au sud de la côte Caraïbe, une rencontre avec la communauté indigène des Bribris permet de partager un moment unique en leur compagnie pour comprendre comment on fabrique le chocolat. Les voyageurs peuvent aussi partager un moment authentique avec les Borucas, connus pour la fabrication de masques ancestraux. Les peuples indigènes ont gardé un profond respect pour la nature et sont sources d’un savoir auquel il est bon de se reconnecter. Les costariciens organisent aussi de nombreuses fêtes de villages pouvant durer plusieurs jours : parades à cheval, rassemblement de toutes les générations, une occasion de s’imprégner de la culture du pays. A Sarchi, un village au cœur de la vallée centrale, les visiteurs pourront découvrir l’artisanat local de ces charrettes colorées, qui servaient à transporter le café du centre du pays jusqu’à la côte Pacifique. Symboles nationales du pays, elles ont été déclarées chefs-d’œuvre du patrimoine mondial par l’UNESCO en 2005.



Les voyageurs qui choisissent le tourisme rural ont un impact positif sur la qualité de vie des costariciens. Sur le plan économique, ils aident à créer de nouvelles opportunités d’emploi en diversifiant les sources de revenus et contribuent à la préservation de l’identité et de la culture locale du Costa Rica. Le tourisme rural contribue à sensibiliser les générations sur l'utilisation durable des ressources naturelles.



Office du tourisme du Costa Rica



Madison Soares, PR Account Manager :

Edna Jaime, Trade Account Manager :

