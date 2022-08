Tourisme spatial et écologie : débris, fusées... quelle pollution pour l'espace ?

Depuis le lancement de Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, environ plus de 4 000 engins ont été expédiés dans l'espace, générant ainsi un grand nombre de débris spatiaux.



Selon les modèles statistiques, le nombre de débris spatiaux en orbite est estimé à : 36 500 objets de plus de 10 centimètres, 1 000 000 objets de plus de 1 centimètre, jusqu'à 10 centimètres, Et 330 millions d'objets de plus de 1 millimètre, jusqu'à 1 centimètre.



Parmi ceux-ci, se trouvent : les étages de lanceurs, les morceaux de boucliers thermiques, les fragments d'engins spatiaux utilisés, les satellites non utilisés, les divers éléments qui ont échappés des mains de l'homme comme par exemple les outils utilisés lors des réparations de l’ISS.



Pour illustrer une telle situation, prenons quelques exemples :

- Le 11 janvier 2007, la destruction volontaire d’un satellite chinois par un essai d’arme antimissile, entrainant à ce jour la formation de 3.527 débris identifiés toujours en orbite.



- Le 10 février 2009, la collision entre le satellite américain Iridium 33 et le satellite russe Cosmos 2251 a entrainé près de 10 000 débris de plus de 10 cm en orbite.



- En 2016, la caméra embarquée sur le satellite européen Sentinel 1A révélait aux yeux des opérateurs horrifiés, la présence sur un panneau solaire d'un trou d'une quarantaine de centimètres provoqué par le passage à travers lui d'un débris non détecté.



- En mars 2021, l’ISS a déversé 2,9 tonnes de batteries nickel-hydrogène dans l’Espace, soit son plus gros déchet spatial !



Selon Leah Cheshier, un des représentants de la NASA : « Les déchets seront en orbite autour de la Terre pendant au moins deux à quatre ans avant d’entrer dans l’atmosphère. Pas d’inquiétude cependant, les déchets éjectés par l’ISS devraient se consumer dans l’atmosphère lors de la rentrée dans l’atmosphère et seront suivis en permanence par l’U.S. Space Command ».



- Le 29 mai 2021, un débris venait percuter et mettre hors d'usage l'un des bras articulés de la Station spatiale internationale.



- En novembre 2021, un morceau de débris du défunt satellite météorologique Fengyun-1C, qui a été détruit en 2007 par un test de missile antisatellite chinois, a failli heurter la Station spatiale internationale.



- Le 4 mai 2022, un vieux moteur de fusée russe s’est brisé dans l’espace, générant au moins seize débris spatiaux, selon les informations du 18e Escadron de défense spatiale de l’US Space Force. Catalogué sous le numéro 32398, l’objet était un moteur Ullage Proton d’un remorqueur spatial qui a aidé à mettre trois satellites russes GLONASS en orbite en 2007.



Au cours des 23 dernières années l’ISS a enregistré environ 30 rencontres rapprochées avec des débris orbitaux qui tous ont nécessité une action d’évitement.



Trois de ces quasi-accidents, c’est à dire plus de 10% se sont produits en 2020, ce qui démontre l’accélération de ce phénomène et justifie le caractère d’urgence en ce domaine, d’autant plus que le tourisme spatial se développe rapidement.