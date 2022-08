Tourisme spatial et écologie : quels moyens de transport alternatif ?

Idée simple à laquelle sont parvenus des chercheurs de l'Université de Glasgow en Écosse : la fusée dite "autophage" moins chère et plus écologique.



Celle-ci se dissout en s’autodétruisant au fur et à mesure qu'elle monte en orbite, seule la capsule demeure (qu'elle transporte des humains comme des marchandises).



« Le corps d'une fusée hybride à autophage sera un tube à combustible solide contenant un oxydant liquide, l’ensemble sera consommé, de bas en haut, par un moteur qui vaporisera la conduite de carburant, ajoutera le comburant et brûlera le mélange pour créer une poussée. Le moteur aura consommé tout le corps de la fusée avant que l'assemblage n'atteigne l'orbite, et seule la charge utile restera ». a déclaré le Professeur de technologie d'exploration Patrick Harkness, de la James Watt School of Engineering.



Pour encourager une telle initiative, le ministère britannique de la Défense et de l'Accélérateur de sécurité (DASA) a souhaité aider financièrement les chercheurs de l'Université de Glasgow dans le cadre du développement de moteurs de fusées spatiales.