Tourisme spatial et écologie : quid du droit de l'espace ?

Face à la multiplicité de conventions et d’accords, l’ONU a souhaité clarifier et préciser certains textes, tout en en facilitant leur lecture. Ainsi dans son rapport de mars 2020, le Comité inter-agence de l’ONU a édicté des principes pour " appliquer des mesures de réduction des débris spatiaux" et aborder de manière concrète et pragmatique le problème de la pollution de l’espace.



Ainsi le guide des "lignes directrices" du " Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique " demande :



- aux différentes agences spatiales que les étages de fusées ou les satellites ne restent pas plus de 25 ans en orbite après l'arrêt de leur fonctionnement ;



- aux pays de construire des lanceurs et des satellites qui engendrent le moins de débris possible, avec notamment des composants capables de se volatiliser plus facilement quand ils pénètrent dans l'atmosphère. Précisant qu’en fin de mission, un engin spatial doit être complètement purgé de son carburant ;



- de mettre en place des procédures particulières pour assurer la destruction en toute sécurité des appareils qui ont fini leur mission. « Les engins spatiaux et étages orbitaux de lanceur qui ont achevé leurs phases opérationnelles (...) devraient être désorbités de manière contrôlée ».



Dans le cas où cela ne serait pas possible, ces destructions doivent être effectuées soit avec un missile qui vient frapper le satellite, soit avec un satellite destructeur qui vient exploser à côté de l'engin ciblé. Elles doivent être menées à des "altitudes suffisamment basses " pour limiter la durée de vie des débris provenant de la destruction.



A la lecture de ces différents textes, bien qu’encore insuffisants, on ne peut pas dire que le problème environnemental soit totalement ignoré.



Il convient cependant de souligner que ces accords ou conventions sont émis par l’Assemblée générale et non par le Conseil de sécurité et de ce fait n’ont pas force obligatoire. Ils n’en constituent pas moins des normes référentielles incontournables pour l’ensemble des membres des Nations Unies.



Une seule réglementation mondiale semble aujourd’hui véritablement suivie, c’est le standard ISO 24113. Cette norme impose notamment de rendre l’engin au moment de son arrivée dans l’atmosphère totalement "passif" .



C’est-à-dire que ses réserves d’énergie doivent être mises à zéro. De cette façon, on espère limiter le risque d’une explosion de batterie ou de réservoir contenant encore du carburant en freinant ainsi la multiplication de débris dans l’espace.