Toute la croisière à l’abordage du DITEX-LA FÊTE DES VOYAGES

Costa Croisières, acteur emblématique à Marseille, récolte aussi les fruits de sa promo "tout compris" avec un choix de croisières et mini-croisières au départ de la métropole régionale.



Mais des nouveaux acteurs venus d’ailleurs découvrent le Sud et son potentiel commercial comme Hurtigruten, par exemple, spécialiste des fjords et qui d'année en année étend sa palette de produits et de destinations.



Signalons aussi Celestyal Cruises qui croise, lui, aux antipodes (Grèce).



Les spécialistes seront aussi de la Fête (des Voyages), tels Star Clipper et ses beaux navires à voile, Un Océan de croisières, Cruise Line ou encore la très attendue Explora Journeys, marque de luxe de MSC



Last but not least, Croisieurope, le leader français des croisières fluviales, qui opère les fleuves du monde entier, viendra nous présenter ses plus beaux atours.



Les Marseillais, grands voyageurs et friands de découvertes, sevrés depuis une dizaine d’années de salons du tourisme, auront à coeur de combler une si longue absence en venant en masse découvrir les plus beaux itinéraires et les plus originaux paquebots au monde.