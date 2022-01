Transavia : lancement et réouverture de plusieurs lignes

La filiale low-cost du groupe Air France propose des vols vers Pau, Perpignan, et Moscou (aéroport de Vnoukovo) pour des voyages à compter du 27 mars :



• Paris-Orly – Pau (nouveauté) : jusqu’à 3 vols par jour (12 vols par semaine),

• Paris-Orly – Perpignan (nouveauté) : jusqu’à 3 vols par jour (14 vols par semaine),

• Paris-Orly – Moscou (aéroport de Vnoukovo, nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundi et vendredi).



Pour ces lignes, si ce n'est Mouscou (28 mars 2022), les lancements sont prévus le 27 mars 2022.



Enfin, la compagnie aérienne française rouvre 2 dessertes au départ de Montpellier (Berlin et Rome) et prolonge la ligne Lyon – Budapest.



• Montpellier – Rome : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudi et dimanche), avec un premier vol le 21 avril 2022.

• Montpellier - Berlin : jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche), avec un démarrage comme la ligne de Berlin.

• Lyon – Budapest (prolongation) : jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredi et dimanche), entre le 11 février et le 28 octobre.