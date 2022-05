Transavia ouvre ses ventes hiver

Transavia ajoute une nouvelle capitale européenne à son réseau : 2 vols par semaine

seront opérés vers Copenhague. (Premier vol le 21/10/2022)



La compagnie desservira Lulea en Laponie suédoise à raison de 1 vol par semaine (le vendredi) (premier vol le 16/12/2022).



En plus de ces nouveautés, Transavia prolonge à l’hiver des routes opérées cet été. A l’international, Erevan (depuis Orly) et Dakar (depuis Nantes) sont disponibles à la vente.



La route Orly – Eilat (Israël) sera de nouveau opérée après avoir été arrêtée pendant le Covid. Depuis ses bases de Lyon et de Nantes, la compagnie étend sa desserte directe vers l’île de Madère (Funchal).



Transavia annonce également la prolongation de 4 lignes domestiques : Orly - Perpignan, Orly - Pau, Marseille - Lille et Marseille - Rennes.