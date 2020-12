Transition écologique : il faut exploiter les “Terres rares” de notre industrie touristique

L’ère industrielle a commencé au milieu du 19ème siècle et a conditionné nos modes de vie depuis. Elle devrait s’éteindre avant la fin de ce siècle.



Ce modèle sociétal a été construit sur une production industrielle et une consommation utilisant les énergies fossiles : charbon, pétrole, gaz responsables des gaz à effet de serre et dont l’épuisement est prévu à l’horizon des années 2070 /2100.



Deux solutions : soit nous transformons totalement nos modes de vie pour économiser et prolonger la durée de vie de ces ressources (c’est ce que prônent les partisans de la décroissance) soit nous nous accrochons à la consommation toujours plus importante de biens matériels, symboles du « bonheur » des individus et socle de notre civilisation, et dans ce cas il faut en finir avec l’ère industrielle au plus vite, et passer à une autre séquence civilisationnelle.



La première hypothèse est irréalisable, car même si nous diminuons drastiquement nos consommations, la démographie de certains pays comme la Chine et l’Inde qui à eux deux totalisent plus de 2 milliards d’habitants augmentera inexorablement.



Même si ces pays émergeants pratiquaient une production et une consommation minimales, l’épuisement des ressources ne pourrait être mathématiquement évité.



La deuxième hypothèse, à savoir la fin de l’ère industrielle remplacée par l’ère technologique dont les innovations permettent une neutralité carbone ne peut totalement être opérationnelle à court et moyen terme.



C’est donc une ère hybride mi industrielle mi technologique qui prévaudra dans les prochaines décennies. C’est cette période intermédiaire qui a commencé et qu’il va falloir gérer.