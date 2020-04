Transport aérien : 65,5 millions d'emplois directs et indirects menacés dans le monde

Nous continuons de demander aux gouvernements: (un) Soutien financier direct; (des) Prêts, garanties de prêts et soutien au marché des obligations de sociétés par le gouvernement ou les banques centrales, et Allégement fiscal.



(...) Nous pensons que les gouvernements doivent faire de la viabilité des compagnies aériennes une priorité.



La vitesse est essentielle. Les compagnies aériennes disposent en moyenne de deux mois de liquidités. Et de nombreuses compagnies aériennes sont déjà dans la troisième semaine de fermetures majeures de leurs activités.



(...) Les compagnies aériennes ont été largement fermées pendant quelques mois, le redémarrage est une chose compliquée. Les licences peuvent avoir expiré ou les dates d'audit de sécurité être passées. Les certificats de navigabilité peuvent ne plus être valides. Les avions auront besoin de quelques travaux de maintenance... (...)



Nous n'avons jamais fermé l'industrie à l'échelle mondiale auparavant. Ce sera donc une première pour une réouverture.(...)