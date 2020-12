Transport des vaccins Covid-19 : Air France-KLM se prépare "à relever un très gros défi logistique"

TourMaG.com - A partir du moment où les vaccins seront autorisés à être utilisés, plusieurs ponts aériens devront se mettre en place pour les acheminer. Air France est-elle sur les rangs pour y participer ?



Air France : Cela fait 30 ans qu’Air France fait du transport de produits pharmaceutiques dont les vaccins. Nous travaillons régulièrement avec les transitaires et les laboratoires. La semaine dernière par exemple nous avons acheminé un vaccin contre la rage au Brésil, contre la grippe dans le monde entier, et il y a trois semaines nous avons également transporté un vaccin contre la Covid-19 en stade III des essais cliniques entre la Chine et le Chili via Amsterdam.



Air France-KLM a un réseau mondial équilibré. Nous sommes présents sur tous les continents grâce à la complémentarité entre Air France et KLM.

Nous sommes donc prêts et nous travaillons sur ce projet depuis 4 mois.



TourMaG.com - Comment vous organisez-vous ?



Air France : Il y a au sein d'Air France-KLM, un groupe de travail dédié qui rassemble les différents métiers de l’entreprise et où nous étudions différents scénarii basés sur notre connaissance des différents laboratoires et leurs sites de production pour anticiper au mieux les questions relatives aux conditions de transport et les volumes.



Nous sommes également membre de l’A.C.F.A. (Air Cargo France Association ) qui a créé un groupe de travail rassemblant tous les acteurs de cette opération : Aéroport de Paris, les transitaires, les transporteurs routiers et les services de l’état : la douane et la gendarmerie.