Travel-Insight accompagne votre communication digitale et vos Relations Presse Travel-Insight agence digitale spécialisée tourisme lancée en mars 2016 accompagne les professionnels du secteur BtoC & BtoB dans leur campagne d’attractivité et de séduction.

Travel-Insight, c’est un principe caché dans un nom. TRAVEL pour la spécialisation de l’agence dans l’industrie du tourisme, et INSIGHT qui consiste à trouver des solutions à des situations de consommation ou de positionnement de marque. Autrement dit, user de chiffres et de tendances marketing pour mieux vendre les produits et destinations touristiques. Créer un nouveau trait d’union entre les voyageurs internationaux et nationaux, de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, en apportant aux professionnels du secteur les meilleurs outils de communication pour une stratégie digitale optimale, voilà la mission de l’agence. Et depuis peu, dans une optique de développement, l’agence vous accompagne aussi dans vos Relations Presse & Trade.

Rédigé par Travel-Insight le Lundi 6 Septembre 2021

Un bilan post-covid plein d’opportunités Tout comme chacun des professionnels de notre secteur, le positionnement de l’agence a fait qu’elle a été sur les mêmes premières lignes de la crise du coronavirus que ses partenaires. Un véritable effet kiss cool : accompagner ceux qui étaient en pleine gestion de crise de leur communication et de l'autre : destinations, distributeurs, et tour opérateurs, qui sont nombreux à profiter du calme régnant sur le marché pour faire le constat des investissements à produire aujourd'hui pour être meilleur demain. La plupart des demandes concernent cette fameuse reprise qui devrait arriver dans les prochains mois : Stratégie digitale, audit des réseaux sociaux & benchmark de vos concurrents, création de contenus, animation de vos communautés, campagnes publicitaires, reporting, accompagnement, opérations spéciales, formation social media, jeux concours, branding, relations influenceurs... Nous le savons : l'économie sectorielle est mise à mal et en sommeil, mais nous n'arrêterons jamais de voyager.



Notre dernière étude sur le comportement des internautes le montre : ils veulent voyager et les réseaux sociaux sont devenus un nouveau réflexe de consommation et d'inspiration. Une opportunité dont les professionnels du tourisme doivent s’emparer pour développer leur attractivité de marque. Il faut profiter du levier que représente les réseaux sociaux pour diffuser des contenus originaux auprès d’audiences existantes et qui vous correspondent.

Nous sommes les pilotes de votre communication 360 communication digitale et RP. Vous arriverez à destination en ayant à bord les voyageurs que vous souhaitez transporter. Gain de temps, lâcher prise, faire confiance, bien s’entourer « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Ce proverbe africain condense en une seule phrase les bénéfices que nous vous apporterons pour faire rayonner votre marque dans le secteur du tourisme et des voyages. Vous faire connaître, vous faire aimer, les faire voyager. Travel-Insight réunit les expertises nécessaires en termes de



Nos connaissances pointues et stratégiques sur l'industrie du tourisme nous permettent de concevoir et transmettre vos messages, sur les bons canaux et médias au bon moment et aux bonnes personnes.

De nouveaux challenges à l’agence L’agence de communication s’est également renforcée en 2021 avec de nouveaux clients et partenaires afin d’accompagner les projets de communication : de la destination de l’Espagne, des Entreprises du Voyage, de Tootbus (ex Opentour), Azureva, Visit Var mais également de production de vidéos pour la destination de la Sologne, Vendée Tourisme, Chapka sans oublier le rebranding de Verychic et enfin les refontes des sites internet du SETO et du Cediv. Et l’ouverture du Pôle Relations Presse et Trade en cette rentrée 2021 va compléter les services proposés par l’agence. Travel-Insight poursuit son développement aux côtés de ses 35 comptes clients dont IFTM, Paradiski, Les Maisons du Voyage, Marco Vasco, la République Dominicaine, Viva Wyndham.. avec d’ambitieux projets marketing.: de la destination de l’Espagne, des Entreprises du Voyage, de Tootbus (ex Opentour), Azureva, Visit Var mais également de production de vidéos pour la destination de la Sologne, Vendée Tourisme, Chapka sans oublier le rebranding de Verychic et enfin les refontes des sites internet du SETO et du Cediv. Et l’ouverture du Pôle Relations Presse et Trade en cette rentrée 2021 va compléter les services proposés par l’agence.

Exemples de missions Travel-Insight a été en charge cet été de la réalisation de la vidéo promotionnelle de la destination de la Sologne : de l’écriture du script, à la captation jusqu’au montage, le spot publicitaire est aujourd’hui diffusé à la TV ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux de la destination.

Un été en Sologne

Autre exemple de mission, l’accompagnement social media de Tootbus anciennement OpenTour dans son changement de marque et la réalisation de l’ensemble de ses contenus vidéos afin de promouvoir le nouveau nom et les nouveaux circuits touristiques en bus sur Facebook & Instagram.



Travel-Insight a également organisé pour la destination d’Orléans, une opération créative avec des influenceurs. Durant 3 jours, 4 influenceurs sont venus vivre l’aventure Orléans Express, un remake de l’émission télévisée de M6 à Orléans où ils ont pu s’affronter à travers des challenges et des défis pour découvrir et promouvoir la destination de manière insolite.

Tootbus Paris

Développons votre attractivité : Agence digitale tourisme loisirs (agences de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes, destinations touristiques) et affaires. Contactez Stanislas Lucien, directeur associé pour en savoir plus !

www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

contact@travel-insight.fr



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

contact@travel-insight.fr



loisirs (agences de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes, destinations touristiques) et affaires. Contactez Stanislas Lucien, directeur associé pour en savoir plus !

